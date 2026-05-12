De Alemania a Oviedo para teletrabajar: el "tirón" de Asturias atrae a nuevos residentes europeos

Archivo - La Regenta, de Leopoldo Alas 'Clarín', con la Catedral de Oviedo de fondo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Asturias se ha convertido en el refugio preferido para el teletrabajo internacional. El director general de Caja Rural de Asturias, Antonio Romero, ha confirmado que profesionales del centro de Europa --especialmente de Alemania, Ucrania y Rusia-- junto a madrileños y baleares, están eligiendo Oviedo como base de operaciones. Sin embargo, este "tirón" convive con otra realidad económica: la entidad ya nota una "ligera ralentización" en las hipotecas debido a que el precio de la vivienda crece más que los salarios.

En una rueda de prensa previa a la Asamblea General de Delegados de la entidad, Romero ha explicado que se está vendiendo mucha vivienda como segunda residencia. "Se está notando que Asturias tiene tirón para el mercado nacional", con muchas personas procedentes de Madrid, Baleares y el levante, además de trabajadores del centro de Europa, Alemania, Ucrania y Rusia que están escogiendo Oviedo como destino para teletrabajar.

"Al final hay un boca a boca entre ese perfil de profesional y ven Asturias como una zona tranquila en la que desarrollar su trabajo", ha explicado, indicando que si bien se escoge Oviedo como lugar para instalarse para teletrabajar, Gijón destaca como destino para segundas residencias.

"SE ESTÁ RALENTIZANDO LIGERAMENTE LA SOLICITUD DE HIPOTECAS"

Además de estas circunstancias, Romero ha asegurado que la entidad bancaria está detectando "algún indicador que parece aventurar que se está ralentizando ligeramente la solicitud de financiación hipotecaria".

El motivo, ha dicho, es que no están acompasados el incremento de los precios de la vivienda con el aumento de salarios. Para Romero, es "evidente" que "cada día cuesta más acceder a una vivienda con los niveles de ingresos que cuenta la mayoría de la ciudadanía".

No obstante, la Caja Rural de Asturias ha concedido en 2025 4.318 hipotecas por importe de 539 millones de euros, una cifra "muy considerable" para la entidad.