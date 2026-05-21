Alfredo Canteli (PP) se compromete a aumentar el presupuesto para el Lobas Global Atac tras su ascenso a primera

Las jugadoras del Lobas Global Atac, recibidas por el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y la concejala de Deportes, Concepción Méndez. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, se ha comprometido este jueves a aumentar el presupuesto para el equipo de balonmano femenino Lobas Global Atac tras su ascenso a primera categoría. La intención del Ejecutivo local es alcanzar los 120.000 euros de aportación, aunque el regidor ha reconocido que tendrá que buscarse el dinero entre las distintas concejalías porque "el dinero es el que es".

El regidor ha recibido en el Salón de Plenos al equipo femenino tras su ascenso, y ha asegurado sentirse "orgulloso" de su éxito. "El Ayuntamiento no os va a dejar caer", ha asegurado, resaltando que pretenden mejorar la partida que se destinó al Lobas Global en la temporada 2023-2024, cuando también estuvo en primera.

El responsable de comunicación del equipo, Diego Ruiz, ha celebrado el compromiso mostrado por el alcalde y ha asegurado que para poder competir en primera necesitan "duplicar" el presupuesto actual del club, debido a los costes de la primera categoría. Para ello, además del apoyo municipal, el club ha pedido el respaldo de las empresas asturianas para lograr patrocinios. "Si no hay implicación, el reto no será posible", ha dicho.