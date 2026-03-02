Alimerka realiza más de 500 contrataciones y amplia el descanso anual con hasta ocho días libres adicionales

Archivo - Sede central de Alimerka en Llanera. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La cadena de supermercados asturiana Alimerka ha puesto en marcha un plan de contratación de más de 500 personas trabajadoras y ha anunciado una ampliación del descanso anual de su plantilla con hasta ocho días libres adicionales durante 2026, medida que se instrumentará mediante una reducción de la jornada laboral a lo largo de este año.

Según ha infoirmado la compañía, el plan de captación de talento implica la incorporación y formación de más de 500 nuevos profesionales y conlleva una inversión superior a los 13 millones de euros. En las últimas semanas se han incorporado ya más de 300 personas con contrato indefinido, que participarán en programas de formación orientados a reforzar la atención al cliente en secciones como pescadería y carnicería.

La reducción de jornada en 2026 se suma a medidas previas como la implantación de una jornada semanal de 37,5 horas y el sistema de descanso de dos días semanales, aplicados de forma progresiva en la empresa. Además, desde enero de este año toda la plantilla se ha beneficiado de una subida salarial que, según la compañía, supone el reparto de más de 3 millones de euros.