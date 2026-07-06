Alonso (PP) advierte de que el "silencio" del Gobierno sobre Barros "no aventura nada bueno"

Archivo - El diputado del PP de Asturias Rafael Alonso. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Partido Popular de Asturias Rafael Alonso ha advertido de que el "silencio" del Principado sobre el proyecto de Indra para Barros (Langreo) "no aventura nada bueno". Estas manifestaciones se han producido en pleno debate sobre la posibilidad de que la multinacional Indra opte por ubicar una segunda fábrica de vehículos militares en As Pontes (A Coruña).

Alonso ha criticado que el Gobierno "no explica nada y solo pide a la oposición y a otros agentes que cese el ruido". Para el parlamentario del PP, "el mayor ruido es el silencio del Gobierno", una postura que, según ha advertido, "no aventura nada bueno en un escenario donde la compañía argumenta la necesidad de actuar con rapidez para cumplir con los plazos de entrega fijados con el Ministerio de Defensa", frente a la previsión del Ejecutivo de que será un proceso "largo y complejo".

"Todos somos conscientes de la importancia y relevancia de este proyecto de Barros para toda Asturias, pero la falta de explicación del gobierno es lo más preocupante", ha argumentado.

Asimismo, ha señalado que el Ejecutivo afirmó en su momento que la Moncloa se había implicado en la operación, pero que actualmente "calla con el argumento, una vez más, de que se necesita trabajar con tranquilidad". Ante esto, ha asegurado que "la tranquilidad la daría que el Gobierno explicara qué está haciendo y qué están haciendo Moncloa y la SEPI".

Por último, Alonso ha alertado de que "el tiempo se agota". "Asturias no puede perder otra oportunidad por la falta de iniciativa y acción del Gobierno del señor Barbón. Una vez más, mucho compromiso, pero ninguna realidad", ha concluido.