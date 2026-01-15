Los alquileres en Asturias cierran 2025 con una subida del 9,9%

Archivo - Inmobiliaria - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda en alquiler en el Principado de Asturias cierra 2025 con un incremento anual del 9,9% y sitúa el precio de diciembre en 11,68 euros por metro cuadrado al mes.

Estos datos se extraen del informe de 'La vivienda en alquiler en España en el año 2025' elaborado a partir del Índice Inmobiliario de Fotocasa.

Con este incremento anual, De esta manera, este incremento anual (9,9%) es la décimoprimera subida en cadena en este periodo del año, señalan desde el portal inmobiliario.

En los tres municipios con variación anual sube el precio del alquiler anual. El municipio que más incremento presenta a cierre de 2025 es Gijón (15,3%), Oviedo (7,2%) y Avilés (1,1%).

Los tres municipios estudiados tienen el precio de la vivienda en alquiler por encima de los 10 euros el metro cuadrado. Alquilar una vivienda en el municipio de Gijón cuesta 12,87 euros/metro cuadrado al mes; un 9,4% por debajo de la media nacional (14,21 euros/metro al mes). Le siguen Oviedo con 11,70 euros/metro al mes y Avilés con 10,18 euros/metro al mes.

"El mercado del alquiler en Asturias cierra 2025 con un notable incremento anual de casi el 10%, encadenando once subidas consecutivas a cierre del año, lo que evidencia una aceleración significativa de los precios en la comunidad. El precio medio alcanza los 11,68 euros por metro cuadrado al mes, situándose aún por debajo de la media nacional, pero con una clara tendencia al alza. A nivel municipal, el encarecimiento es generalizado, con subidas destacadas en Gijón y Oviedo, mientras que Avilés también registra un avance, aunque más moderado. Los tres principales municipios asturianos superan ya los 10 euros por metro cuadrado, lo que refleja una presión creciente del alquiler en los principales núcleos urbanos de la región y confirma un mercado cada vez más tensionado", ha explicado l directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos.

A cierre de 2025, tres incrementos registrados en las comunidades son superiores al 10% (nueve en 2024). Los mayores incrementos se localizan en Castilla-La Mancha con 19,8%, Canarias con 12,8%, Cataluña con 11,5%. Le siguen las comunidades de Asturias (9,9%), La Rioja (8,3%), Extremadura (8,1%), Andalucía (7,3%), Baleares (7,1%), Comunitat Valenciana (6,7%), País Vasco (6%), Región de Murcia (6,4%), Cantabria (5,7%), Castilla y León (5,4%), Galicia (5,3%), Aragón (4,2%) y Navarra (1,0%). Por otro lado, Madrid (-1,4%) registra el único descenso anual.

En general, los precios absolutos por comunidades autónomas se están incrementando en la mayoría de ellas. En 2025, Madrid continúa en primer lugar con el precio de 20,33 euros/m* al mes, mientras que Cataluña con 20,02 euros/m* al mes, ocupa el segundo lugar del ranking, seguida de Baleares con 18,69 euros/m* al mes.

En cuanto a la media nacional (14,21 euros/m* al mes), son cinco las que superan dicha media (las mismas que en 2024): Madrid lo hace en un 43%, Cataluña lo hace en un 41%, Baleares lo hace en un 32%, País Vasco lo hace en un 24% y Canarias lo hace en un 7%. El resto cuentan con un precio inferior a la media nacional, que en diciembre de 2025 es de 14,21 euros/m* al mes.