Aluvión de críticas al Gobierno tras admitir la gerente de Cogersa el envío de residuos a La Robla (León)

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OVIEDO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La gestión de los residuos en Asturias y las últimas revelaciones de la gerente de Cogersa, Paz Orviz, sobre la quema de toneladas de CSR en La Robla (León), ha centrado gran parte de las críticas de los portavoces parlamentarios en la Junta General este miércoles.

La comparecencia de la gerente del organismo en la tarde de ayer en la Comisión de Movilidad, donde reconoció el envío de Combustible Sólido Recuperado (CSR) para su incineración en la localidad leonesa de La Robla, ha desatado un aluvión de críticas por parte de la oposición y de los propios socios del Ejecutivo autonómico, quienes denuncian "mentiras", "opacidad" y un "absoluto desastre" en la política ambiental del Principado.

El portavoz de Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, ha mostrado la "enorme preocupación" de su grupo parlamentario ante el rumbo de la gestión de residuos. Vegas ha calificado de inadmisible el cambio de versiones incluso del presidente del Principado, Adrián Barbón. "No puede ser que una semana se diga en sede parlamentaria que no se ha enviado CSR a quemar a La Robla y que una semana más tarde se nos diga exactamente lo contrario", ha reprochado.

Vegas ha afeado al Ejecutivo que se hayan "perdido tres años" sin abrir un debate serio sobre el modelo de gestión y el tratamiento del CSR. Por ello, ha exigido "transparencia total" y ha instado al consejero Alejandro Calvo a "tomar una decisión si las relaciones no son buenas, si no hay sintonía entre la parte política y la parte administrativa de Cogersa". "Cogersa es símbolo de la gestión de residuos en Asturias y esto tiene que funcionar de forma efectiva", ha zanjado.

La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé ha calificado de "absoluto desastre" y de "clamorosa" la brecha abierta entre las declaraciones públicas del consejero de Movilidad y los datos aportados por la gerente de Cogersa.

Tomé considera "absolutamente impresentable" la estrategia de trasladar el Combustible Sólido Recuperado a otras comunidades autónomas para eludir el debate interno. "Como no sé qué hacer con mis residuos y no sé cómo gestionarlos, los exporto a otro sitio para que se incineren en otro lugar, donde van a producir el mismo efecto nocivo sobre el medio ambiente", ha denunciado.

Como alternativa al bloqueo actual y para atajar la "absoluta incapacidad" del Ejecutivo, la diputada del Grupo Mixto ha emplazado al Gobierno a "ponerse las pilas" y valorar opciones como el enterramiento temporal del CSR o la habilitación de nuevos vertederos en la región.

Por parte del Grupo Parlamentario Popular, el diputado Luis Venta ha situado la polémica de Cogersa en "la misma línea de mentiras y de engaños de este Gobierno para tapar las irregularidades y el desgobierno". Venta ha acusado directamente al presidente del Principado, Adrián Barbón, de haber "mentido de nuevo a los asturianos con la gestión de los residuos y con Cogersa".

Para el parlamentario del PP, las explicaciones ofrecidas en sede parlamentaria evidencian un Ejecutivo "acorralado" que "recurre de forma sistemática a las evasivas y a las medias verdades para camuflar el descontrol técnico y político en una materia tan sensible para la comunidad autónoma".

La portavoz de Vox, Carolina López, ha tildado la situación de "demoledora" tras la comparecencia de ayer. A su juicio, la sesión puso de manifiesto que los asturianos se encuentran ante un Gobierno "instalado en la mentira".

Desde el PSOE, su portavoz parlamentaria, Dolores Carcedo, ha respondido a preguntas de los periodistas diciendo que la quema de residuos fuera de Asturias es algo que ahora se descarta desde el Gobierno asturiano ya que "no le convence".