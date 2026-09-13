AMA Asturies pide a Canteli una reunión y que se disculpe por sus palabras sobre la agresión

Archivo - Imagen de archivo de los bancos arcoíris en La Escandalera - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

AMA Asturies ha reclamado al alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, que pida disculpas por sus declaraciones sobre la agresión sufrida por dos integrantes de la organización durante las fiestas de San Mateo y ha solicitado una reunión urgente con el regidor para abordar lo ocurrido.

La organización ha mostrado su "incredulidad y vergüenza" ante las palabras de Canteli y ha cuestionado que calificase la agresión de "anécdota" y afirmase que los agresores "no son malas personas". AMA Asturies considera que este tipo de declaraciones pueden contribuir a normalizar la violencia y ha pedido también al PP de Oviedo y al PP de Asturias que rechacen públicamente las palabras del alcalde.

Asimismo, AMA Asturies ha solicitado que se retome la instalación de los bancos arcoíris en la Escandalera como símbolo de rechazo a la violencia y al odio. La organización quiere explicar al alcalde el contexto de la agresión y ha reclamado que las reuniones solicitadas con Canteli y con las direcciones del PP se celebren en los próximos días.