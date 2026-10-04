AMA Asturies señala a dos militantes de Vox tras una agresión en la acampada de Oviedo

Acampada en la plaza de la Escandalera de Oviedo. - SINDICATO DE INQUILINAS DE ASTURIAS

OVIEDO 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

AMA Asturies ha denunciado una agresión a integrantes de la acampada en Oviedo, que desde el pasado viernes por la tarde se han instalado en la plaza de la Escandalera. Los hechos ocurrieron en la madrugada del sábado y, han asegurado, que dos de los agresores forman parte de Vox Asturias.

En una nota de prensa detallan que los agresores son pertenecientes "a colectivos de extrema derecha" y han sido identificados como "destacados militantes de Vox, llegando a compartir varios actos con la portavoz municipal avilesina, Arancha Martínez, la portavoz ovetense, Sonsoles Peralta, y la portavoz autonómica, Carolina López".

"Que la plana mayor de Vox en Asturias se codee con nazis que pegan palizas por las calles es tan vomitivo como inaceptable. Que compartan cena de Navidad con fascistas les impide seguir participando en el juego democrático", critican.

En la misma nota de prensa critican la falta de condena de estos actos por parte de los dirigentes del partido. "Ahora entendemos que VOX Asturias se negase a condenar la violencia fascista de los agresores de San Mateo. Santiago Abascal se negó a condenar la agresión fascista. Ahora sabemos por qué. No rechazan la violencia de ultraderecha porque son sus militantes quienes la ejercen", destacan.

AMA Asturies califica de inaceptable la presencia de personas vinculadas a episodios de violencia en las filas de la formación. "Exigimos inmediatamente que Vox limpie de sus filas a todos los nazis y violentos de ultraderecha, expulse hoy mismo de su partido a los dos agresores fascistas que fueron detenidos y pida perdón a toda la sociedad asturiana por auspiciar la violencia fascista y a los violentos de ultraderecha", subrayan.

Desde AMA Asturies insisten en que "un partido político con nazis en sus filas debe estar ilegalizado" por lo que solicitan el inicio de un proceso de investigación que "depure hasta qué punto y en qué grado Vox está conformado por nazis y proceda a su ilegalizacion".