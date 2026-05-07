Amaia, Ana Torroja, Omar Montes o Revolver, propuestas de Divertia Gijón para una Semana Grande "de eclipse"

Presentación de la imagen y programación del Verano 2026 de Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Divertia Gijón, Óliver Suárez, y el concejal de Festejos, Jesús Martínez Salvador, han presentado este jueves la imagen de la programación del Verano 2026, protagonizada por el eclipse total del próximo 12 de agosto, que contará, de aprobarse en el Consejo de Administración, con las actuaciones, entre otras, de Amaia, Ana Torroja, Amatria, La Casa Azul, Omar Montes o Revolver.

Así lo ha destacado Suárez, en rueda de prensa en la azotea del edificio Spaces Sociedad de Fomento, en la que ha incidido, respecto a la imagen visual, en que el eclipse "se inserta en la composición con una paleta de color especial que intenta simular esa luz que acompaña a este tipo de fenómenos en los imaginarios".

Al tiempo, ha prometido una programación "variada y de calidad", para que cada persona pueda encontrar a su artista. En este sentido, ha recalcado que la Semana Grande de este 2026, que se celebrará del 7 al 16 de agosto, quedará marcada por el eclipse total de sol, acontecimiento para el que se está preparando una programación especial.

Ha insistido, en esta misma línea, en que se utiliza para enriquecer y caracterizar la imagen exclusiva de este 2026, pero sin eclipsar la esencia de Gijón, incluida también en el diseño con el detalle minimalista del Elogio del Horizonte. Este diseño contará con otras variantes.

Con respecto a la programación, ha señalado que llevarán al Consejo de Administración de Divertia del próximo día 12 una propuesta de espectáculos que incluye, el que será el único concierto gratuito de la gira de Amaia.

También se incluye la gira de despedida de Omar Montes; Amatria, con su DJ set cargado de pop electrónica y música latina que convierte sus directos en grandes fiestas de baile; Ana Torroja, con todos los éxitos de Mecano; DJ Nano, una de las grandes figuras de la música electrónica y urbana; Echo & The Bunnymen, veterana banda internacional de rock alternativo-, Elyella, con su particular pop electrónico; La Casa Azul, uno de los mejores directos del indie pop español; y Revolver, que presentará su nuevo disco.

Asimismo, también se contará con dos orquestas como son Asia y Velvet. Por el escenario de la plaza Mayor, además, pasarán artistas de la talla de María Rodés, Harlem Gospel Travelers, Buena Vista All Star, la Banda Sinfónica de Gijón, Canijo de Jerez, Marisa Valle Rosso, Los Estanques Y los extremeños Sanguijuelas de Guadiana, de los que ha destacado que son uno de los fenómenos musicales y sociales del momento.

Suárez ha remarcado que la propuesta programática contempla más nombres reconocidos durante el mes de agosto, como es el caso de Cap Times, Drugos, Fantastic Negrito, Girls to the Front, Me Fritos and the Gimme Cheetos, Nacho Vegas y Onza, entre otros.

A esto ha sumado la propuesta musical de La Terraza del Botánico y del programa Arte en la Calle. Sobre este último, ha avanzado que están programados casi un centenar de espectáculos, a lo largo de los próximos julio y agosto, que incluyen música, danza, teatro y otras disciplinas distintas.

Respecto al teatro Jovellanos, ha resaltado que pasarán por el escenario, entre otros, espectáculos de acrobacias y montajes de primer nivel como Pasión Infinita o La Cusín de Cusín, el último proyecto de la compañía La Cubana.

"Un cartel de lujo para el mejor verano del Norte de España", se ha mostrado convencido el presidente de Divertia, que ha mostrado su deseo a que la propuesta sea aprobada por la unanimidad del Consejo de Administración.

Unido a ello, ha resaltado que los festejos veraniegos arrancarán el próximo 5 de junio con la celebración del festival Xixón Folk, en un fin de semana donde también tendrá lugar la Feria de Plantas en el Jardín Botánico Atlántico y, en el recinto de Hermanos Castro, actuará Antonio Orozco.

Martínez Salvador, por su lado, ha destacado la "altísima calidad" la programación que se llevará al Consejo, donde todo el mundo, según el edil, tiene hueco y donde todas las expresiones artísticas encuentran su lugar.

Ha incidido en que habrá propuestas íntimas reducidas como La Terraza del Botánico, donde apenas 200 personas están en un contacto muy directo con el artista, hasta propuestas multitudinarias como las que se llevan a cabo en Poniente y decenas de miles de personas disfrutan del espectáculo.

Por todo ello, Martínez Salvador ha invitado a todo el mundo a que se acerque en verano a Gijón para disfrutar de una programación "de máximo nivel".

En cuanto al eclipse, desde el Ayuntamiento se ha remarcado que se lleva mucho tiempo trabajando en ese día, ya que es una época en la que la ciudad recibe muchos turistas y se prevé que este año la cifra sea mucho mayor.

Suárez ha incidido en que el Consistorio ha participado también en diversas reuniones de coordinación, para estar ese día todos bien coordinados, de cara a las actividades a realizar y para que no se concentre mucha gente en un mismo punto de visión del eclipse. "No debería haber ningún tipo de incidencia", ha opinado sobre un día que promete ser "histórico, algo único y que vamos a tener la oportunidad desde aquí", ha agregado.