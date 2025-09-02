Amazon pone en marcha un turno nocturno en Siero y aspira a alcanzar 1.500 empleos directos en 2027

OVIEDO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centro logístico de Amazon en Siero (Asturias), conocido como OVD1 y que cumple su primer año de actividad, ha anunciado la puesta en marcha del turno nocturno, pasando a estar operativo las 24 horas. Actualmente, cuenta con más de 1.000 personas empleadas de forma directa, con el objetivo de alcanzar 1.500 en 2027.

La compañía explica a través de una nota de prensa que, según datos de la consultora económica independiente Keystone Strategy, Amazon ha aportado más de 235 millones de euros al PIB asturiano.

Además, durante 2024, las actividades de Amazon habrían generado más de 2.000 puestos de trabajo indirectos y más de 550 puestos inducidos en sectores como la construcción, la logística y otros servicios profesionales.

Coincidiendo con el primer aniversario, la compañía ha nombrado a Omar Rozada como nuevo director del centro. Natural de Asturias e ingeniero industrial de profesión, cuenta con más de once años de trayectoria en Amazon, donde ha liderado operaciones en centros logísticos de España y Polonia. Antes de asumir la dirección del centro logístico de Amazon en Siero, dirigía MAD6, uno de los centros logísticos de Amazon en Illescas (Toledo).

Según Amazon, en el centro logístico de Amazon en Asturias el sueldo mínimo de entrada para puestos operativos supera los 1.700 euros mensuales, sin necesidad de experiencia previa. A esto se suma un paquete de beneficios, desde el primer día, valorado en más de 3.500 euros anuales, que incluye plan de pensiones, formación, seguro médico, descuentos en compras y permisos parentales ampliados y retribuidos.

La multinacional ha informado además que más de 200 pymes asturianas venden sus productos a través de Amazon, habiendo superado, en 2023, la venta de un millón de productos. Más del 70% de estas empresas comercializan a nivel internacional, alcanzando los 25 millones de euros en exportaciones el pasado año.