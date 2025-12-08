Amnistía Internacional organiza este lunes una jornada de sobre Derechos Humanos en el Mercado Artesano de Gijón - AMNISTÍA INTERNACIONAL

OVIEDO, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Amnistía Internacional, a través de su grupo de acción en Gijón, organiza este lunes distintas actividades de sensibilización e información sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo, en el marco del Mercado Artesano y Ecológico de la Plaza Mayor.

Durante toda la jornada, de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 20.00 horas, Amnistía dispondrá de un puesto informativo para dar a conocer sus campañas, publicaciones y materiales divulgativos. A las 13.00 horas tendrá lugar una lectura pública de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con motivo del 77 aniversario de su proclamación por la Asamblea General de Naciones Unidas. En la lectura participarán representantes institucionales del Ayuntamiento de Gijón, colectivos sociales y público general.

Además, el evento incluirá actividades de animación callejera y microespacios informativos: a las 11.30 habrá un espacio sobre educación, medioambiente, derecho a la vivienda y acción sindical; a las 12:20 un acto en defensa de la población civil palestina y un baile tradicional palestino; a las 13.30 un taller y actuación de la Escuela "Circo bajo el Tejado"; y por la tarde, lecturas de poemas "Gaza en el Corazón" a las 17.30 y 18.30 horas.