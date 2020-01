Anabel Santiago (Somos) denuncia una persecución política por parte del gobierno bipartito

Publicado 20/01/2020 13:53:22 CET

La concejala de Somos en el Ayuntamiento de Oviedo, Anabel Santiago, ha denunciado este lunes la situación "insostenible" que está sufriendo. Dice ser víctima de una persecución política por parte del gobierno bipartito.

Anabel Santiago dice haber recibido amenazas desde que se hizo público que sería la número tres de la lista con la que Somos Oviedo concurrió a las elecciones municipales del mes de mayo.

Santiago ha recalcado que decidió presentarse como independiente y, desde ese momento, asegura que comenzaron a llegarle "advertencias" desde el entorno del PP. "Advertencias donde se me dice que desista", ha detallado. En palabras de la edil de Somos, "el mensaje fue "claro" y "contundente", "tú trabajo como profesora en la Escuela de Música Tradicional de Oviedo y también tú carrera artística se pueden ver afectadas. Piénsatelo bien".

Según ha explicado, las "advertencias" se repiten una vez que sale elegida como concejala. "Atacan por la parte de la compatibilidad. No era posible que la profesora de canto de la Escuela Tradicional de Música de Oviedo fuera también concejala a la vez. Lo mejor que podría hacer, según ellos, era dejar mi aventura político", ha argumentado pero, el también edil de Somos Oviedo, Rubén Rosón, retomó la carrera de Medicina renunciando a la liberación, por lo que Santiago solicitó una excedencia, además de la liberación parcial, para realizar las labores como concejala.

A partir del momento en el que recogió el acta, dice que comenzaron las represalias con el bloqueo de sus redes sociale, tras recibir denuncias masivas por suplantación de identidad. "Difícilmente puedo suplantar mi identidad cuando yo misma llevo mis redes sociales", ha declarado. A este hecho se añade que recientemente, el pasado 8 de enero, su coche apareció rayado en el estacionamiento en el que suele aparcar todas las mañanas.

Además, ha dicho que está "cansada" de escuchar comentarios de índole machista. "Esto ya no es una crítica política, se ha convertido en una crítica personal por ser política, por ser mujer y por ser artista", ha señalado.

EXPEDIENTE SANCIONADOR

Santiago ha explicado que ahora que es concejala del Ayuntamiento de Oviedo el bipartito le quiere abrir un expendiente sancionador. "Expediente sancionador que es meramente una formalidad", ha relatado. La edil de Somos ha asegurado que todos los contratos que ha hecho con el Consistorio han sido "perfectamente legales".

A su juicio, motivan este expediente de forma "interesada" desde el punto de vista político ya que solo se ciñe a los años en los que es contrada por el tripartito. "Los años anteriores, la época de Gabino y de Caunedo, no existe, no se investiga", ha afirmado.

Según Santiago el bipartito quiere hacer creer que ella usa "la misma política que ellos, la política de amiguetes". "Quieren hacer ver que yo me he vendido por un puñado de contratos y de dinero", ha opinado. En este sentido, ha recordado que fueron tanto Gabino de Lorenzo como Agustín Iglesias Caunedo quienes le hicieron más contratos y de mayor cuantía.

"Esto viene todo de un encargo desde los despachos del PP de este Ayuntamiento. Algunos seguramente que no me hayan perdonado que yo haya sido la niña de los ojos de Gabino de Lorenzo, el mismo que me puso una calle en La Corredoria", ha sentenciado. De llevarse a cabo este expediente sancionador, sería el primero en el Ayuntamiento de Oviedo.