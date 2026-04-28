Andrea Ruiz Márquez gana el I Concurso de Carteles y será la imagen de la XXVI Preba de la Sidra de Gascona

Cartel de la artista Andrea Ruiz Márquez, ganadora del I Concurso de Carteles de la Preba de la Sidra 2026. - SUBLIMEDIA

OVIEDO 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La artista Andrea Ruiz Márquez ha resultado ganadora del I Concurso de Carteles de la Preba de la Sidra, convocado por la Asociación de Sidrerías de Gascona, por lo que su obra será la imagen oficial de la XXVI edición de este evento.

Según ha informado la organización, el certamen ha contado con más de 55 propuestas procedentes de distintos puntos de España. El jurado ha estado integrado por el jefe de estudios de la Escuela de Arte y fotografía, Pedro Velasco Suárez; la directora de la Escuela de Arte y profesora de grabado, Laura Gutiérrez González; y los representantes de la Asociación de Sidrerías Alfonso Menéndez, César Suárez Junco y Alberto Álvarez.

La ganadora recibirá un premio económico de 600 euros. Este concurso, que celebra su primera edición, tiene como objetivo profesionalizar la imagen del evento y fomentar la participación creativa vinculada al sector sidrero.

CALENDARIO DE ACTOS DE LA SEMANA DE LA SIDRA

Por otro lado, la organización ha dado a conocer el calendario de actos de la Semana de la Sidra, que se desarrollará en el Bulevar de la Sidra. Las actividades comenzarán el 3 de junio con la celebración del Día Mundial de la Sidra, durante el cual los establecimientos asociados ofrecerán menús gastronómicos elaborados con esta bebida a lo largo de toda la semana.

El viernes 5 de junio tendrá lugar una charla coloquio sobre cultura sidrera a las 19.00 horas, seguida del concierto de Fran Juesas con Los Jimaguas a las 21.00 horas.

El sábado 6 de junio se celebrará la II Preba de la Sidra Artesana entre las 12.00 y las 15.00 horas, el Concurso Oficial de Escanciadores a las 17.00 horas y el encuentro 'Gascona en danza' a las 20.30 horas. Por último, el domingo 7 de junio se celebrará la XXVI Preba de la Sidra de Gascona, entre las 12.00 y las 15.00 horas.