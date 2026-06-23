Ángel Asensio, Ximena Caraza y Rafael Miranda serán nombrados Nuncios Ovetenses el 4 de noviembre en Oviedo

OVIEDO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio; la directora general de la Fundación Casa de México en España, Ximena Caraza; y el ejecutivo del sector energético, Rafael Miranda, serán nombrados nuevos 'Nuncios Ovetenses' el próximo 4 de noviembre en un acto que se celebrará en la capital asturiana.

El galardón, promovido por la revista Vivir Oviedo en colaboración con el Ayuntamiento de Oviedo, reconoce a personalidades no nacidas en Asturias que destacan por su vinculación y compromiso con la ciudad, actuando como embajadores de su cultura y valores.

El programa de la jornada arrancará a las 12.00 horas en la Plaza del Fontán, donde los distinguidos protagonizarán uno de los actos más simbólicos del nombramiento: beber agua del 'Cañu del Fontán', una tradición histórica que implica inclinarse hasta casi tocar el suelo y que simboliza humildad y vinculación con la ciudad.

Posteriormente, a las 12.30 horas, la comitiva se trasladará al Ayuntamiento de Oviedo, donde el alcalde, Alfredo Canteli, impondrá los distintivos en el salón de recepciones. Cada galardonado recibirá un pergamino caligrafiado y una medalla conmemorativa elaborada artesanalmente.

La edición de este año cuenta con el patrocinio de Interprotección, Hyundai, Joyería Quirós y Caja Rural. Con estos nuevos nombramientos, los tres premiados se incorporan a un listado que incluye a personalidades como José Luis Martínez-Almeida, Ana de la Cueva o José Bogas, entre otros.