Ángel García, convencido de su victoria en 2027 en Siero: "Voy a volver a ganar por mayoría absoluta"

Ángel García - CAPTURA DE LA CUENTA DE YOUTUBE DEL AYUNTAMIENTO

OVIEDO, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, se ha mostrado este jueves convencido de una nueva victoria electoral en los comicios locales de 2027. "Voy a volver a ganar por mayoría absoluta, no tenga la menor duda", ha dicho en el pleno municipal celebrado este jueves.

Ángel García se ha pronunciado en estos términos dirigiéndose a la concejal de Podemos Silvia Tárano en el transcurso del debate sobre el recurso presuntado por la edil ante el acuerod por el que se aprobó el estudio de viabilidad de la concesión de servicios para la gestión del servicio de abastecimiento de agua, alcantarillado y depuración en Siero. Finalmente el recurso fue desestimado en el pleno.

El Alcalde ha insistido en que antes de dejar el cargo dejará resueltos los problemas de abastecimiento de agua en Siero. "Quedará resuelto de manera definitiva por muchos años. Y usted lo tendrá que ver por Internet, porque ya no estará ahí", le ha dicho a la edil de Podemos.

Tárano, por su parte, acusó al primer edil de ignorar los informes que advertían que Siero no podía seguir creciendo al ritmo que lo hacía si no se invertía de manera urgente en depósitos y en la canalización del agua.