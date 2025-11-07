Ángela Santianes, mentora del proyecto Ella Lidera: "Creérselo es la clave para que las mujeres asuman el liderazgo"

OVIEDO 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

"Creérselo. Yo creo que es la gran clave, el creérselo y quitar un montón de barreras, de pensar que si estoy más allá no voy a poder llegar a todo. Quitarnos muchas barreras mentales que nos ponemos y que nos cortamos nosotras mismas es lo que falta para que las mujeres accedan a puestos de responsabilidad". Estas eran las palabras de la Vicepresidenta de FADE, mentora del proyecto Ella Lidera y presidenta de Dupont para España y Portugal, Ángela Santianes, antes de clausurar este proyecto que busca impulsar el talento y el liderazgo de las mujeres en Asturias.

"No es ya solo que la sociedad te vea o no te vea, que yo creo que ya se ha roto ese concepto, eso ya está mucho más fácil, es que las mujeres piensan que ellas pueden hacerlo", dijo Santianes.

Ha explicado que Asturias Ella Lidera es un programa de mentoring dirigido a un colectivo de mujeres en Asturias con motivo de impulsar su talento y contribuir a su desarrollo profesional a puestos de mayor responsabilidad. Un programa en el que de forma voluntaria se inscribieron participantes que deseaban intercambiar su experiencia, visión y conocimientos como mentoras y donde las mentorizadas o mentees buscaron apoyo para cubrir necesidades profesionales específicas, apoyadas por una serie de sesiones grupales de inicio, seguimiento y cierre, en una iniciativa integrada en un marco temporal de tiempo.

"Está demostrado que el aumentar la diversidad mejora los resultados. Y eso aplica a todo, pero especialmente a las empresas.

Y si a las empresas somos capaces de mejorarlas, potenciando lo que todavía tenemos que equilibrar un poquito más, que es el liderazgo femenino, pues eso mejorará al final a Asturias, que es lo que desde FADE nos ocupa y nos preocupa", dijo la vicepresidenta de FADE.

DIRECTORA IGUALDAD

En la clausura del proyecto también ha participado la directora de Igualdad del Principado, Vanessa Fernández que ha destacado que a través de los programas de mentoring y de formación que se desarrollan, se crean redes de apoyo y de aprendizaje que fomentan que haya mujeres en espacios de toma de decisión.

"Desde el Gobierno del Principado de Asturias esto nos parece fundamental porque la presencia de mujeres en esos espacios de decisión y ese liderazgo precisamente son fundamentales, son esenciales para el desarrollo económico y social de Asturias y por supuesto para seguir avanzando en la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres", dijo Fernández.