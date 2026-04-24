ANPE alerta: 39 centros educativos en Asturias están sin dirección para el curso 2026-2027

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OVIEDO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicato educativo ANPE ha asegurado este viernes que 39 centros educativos asturianos no tienen todavía dirección para el curso 2026-2027. Esta cifra implica que el 42% de los centros que tenían vacante para el próximo curso no han logrado cubrirla tras el concurso de méritos convocado a tal efecto.

En una nota de prensa, ANPE ha pedido mejoras para los Equipos Directivos de centros públicos, ya que esta cifra "confirma la gravedad de un problema estructural que afecta directamente al funcionamiento del sistema educativo público en Asturias".

ANPE Asturias lleva "años" advirtiendo de esta tendencia, que refleja el "escaso atractivo de los puestos directivos". En opinión del sindicato la falta de incentivos para optar a estos puestos está relacionada con "la creciente carga burocrática, la elevada responsabilidad y la falta de reconocimiento, tanto administrativo como económico", elementos que "disuaden al profesorado de asumir estas funciones".

Este asunto fue trasladado recientemente en la reunión mantenida entre la presidenta de ANPE Asturias, Mariela Fernández, y la Consejera de Educación, Eva Ledo, en la que se insistió en la necesidad urgente de mejorar las condiciones de los equipos directivos.

Asimismo, ANPE considera "imprescindible" avanzar en el desarrollo efectivo de la Ley de Autoridad Docente en el ámbito autonómico, dotándola de medidas concretas que refuercen la protección jurídica y el respaldo institucional al profesorado y a los equipos directivos. "Garantizar un marco claro de autoridad y reconocimiento contribuiría a mejorar el clima escolar y a hacer más atractivas las responsabilidades de dirección", han asegurado.

CÓMO HACER MÁS ATRACTIVOS LOS PUESTOS DIRECTIVOS

Para hacer más atractivos los puestos, el sindicato educativo defiende también una revisión integral de las condiciones laborales y retributivas de los equipos directivos, la reducción de la carga burocrática y lectiva asociada al cargo, la implantación de incentivos económicos adecuados y mayor dotación de recursos y apoyo.

Plantea además un reconocimiento "real y efectivo" de la función directiva como elemento clave para la mejora de la educación pública y desarrollo de la Ley de Autoridad Docente y que todo Equipo Directivo este formado, al menos, por cargo de dirección y secretario.