ANPE alerta de una tasa de interinidad en el 24% y de centros "a medio gas" a las puertas del inicio del curso

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OVIEDO 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicato ANPE ha emitido este miércoles una nota de prensa relativa a la publicación, por parte de la Consejería de Educación del Gobierno asturiano, de la primera convocatoria de personal interino del curso 2026-2027.

La organización señala que en esta primera adjudicación se constata que el sistema educativo asturiano se sostiene en una tas de interinidad situada en el 24 por ciento. Además, hablan de centros "a medio gas" a las puertas del inicio del curso.

ANPE ha informado que se han adjudicado un total de 3.194 puestos. De ellos, el 35,3% corresponde a medias jornadas. "Una realidad que evidencia la persistencia de una elevada temporalidad en las plantillas y la necesidad de adoptar medidas que permitan consolidar el empleo docente y dar estabilidad a los centros", indican desde ANPE.

El sindicato recuerda que lleva denunciando desde hace años la elevada presencia de contratación a tiempo parcial además de presentar estudios y propuestas para su disminución. Las medias jornadas representan el 35,3% de las plazas adjudicadas en esta primera convocatoria, con 1.126 puestos, cifra que, un año más, sigue revelando el abuso de una fórmula que genera precariedad laboral para el profesorado.

En Maestros, esta realidad resulta especialmente llamativa en Música, donde las medias jornadas representan el 69,5% de las plazas adjudicadas; en Educación Física, el 60,4%; y en Pedagogía Terapéutica, un recurso esencial para la atención a la diversidad, el 53,9%. También superan el 40% Educación Infantil, con un 42,4%, y Audición y Lenguaje, con un 41%. En Secundaria, la parcialidad es muy elevada en Francés, con un 95,2% de medias jornadas; Música, con un 80%; Filosofía, con un 68,3%; Dibujo, con un 68,8%; Economía, con un 54,4%; y Biología y Geología, donde alcanza el 50%.

Crece la plantilla orgánica y este año hay más plazas convocadas para interinos, en gran medida, según ANPE, como consecuencia de la reducción lectiva del cuerpo de maestro y medidas de aumento de recursos incluidas en el Pacto Asturias Educa. Sin embargo, hay centros educativos que iniciarán el curso con recursos por debajo de sus necesidades reales. Persisten necesidades y demandas de los equipos directivos que no se han incorporado a esta primera convocatoria, por lo que los centros tendrán que organizar el inicio de curso sin disponer de todos los medios personales necesarios.

La segunda convocatoria de interinidad está prevista para el 9 de septiembre, la misma fecha en la que el alumnado regresa a las aulas. Esto implica que las necesidades que se adjudiquen entonces llegarán con la actividad lectiva ya iniciada, con el consiguiente perjuicio para la organización de los centros, la elaboración de horarios, la atención a la diversidad y la continuidad educativa del alumnado.

"No podemos aceptar que los centros arranquen el curso pendientes de futuras adjudicaciones, con necesidades que no aparecen en las convocatorias o con equipos directivos sin los recursos imprescindibles para organizar el funcionamiento ordinario", señala Mariela Fernández, presidenta de ANPE Asturias.

Desde ANPE insisten en que las plantillas necesitan una planificación realista, anticipada y ajustada a las necesidades permanentes de los centros. Concluyen que la elevada tasa de interinidad demuestra que una parte sustancial del sistema sigue dependiendo de personal temporal para atender funciones estructurales que deberían estar incorporadas a las plantillas orgánicas.

Por ello, ANPE reclama a la Administración educativa que cubra todas las necesidades desde el primer día del curso, incorpore a la plantilla orgánica las plazas correspondientes a necesidades autorizadas y ponga en marcha los mecanismos necesarios para avanzar de forma efectiva en la estabilidad del profesorado.

"La calidad de la educación pública exige centros plenamente dotados desde el inicio de curso, equipos docentes estables y recursos suficientes para responder a la diversidad y a las necesidades reales de todo el alumnado", concluyen desde ANPE.