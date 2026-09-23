ANPE denuncia que la nueva convocatoria de personal interino no cubre puestos necesarios para los desdobles de FP

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OVIEDO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato educativo ANPE ha alertado este miércoles de que la nueva convocatoria de personal interino mantiene sin cubrir puestos necesarios para los desdobles de FP.

La presidenta de ANPE Asturias, Mariela Fernández, ha señalado que la Consejería "no puede autorizar desdobles y, al mismo tiempo, dejar a los centros sin el profesorado necesario para llevarlos a cabo". ANPE ha criticado que la situación continúe pese a la movilización celebrada el pasado 17 de septiembre para exigir una solución.

El sindicato ha recordado que estos desdobles son necesarios para que los centros puedan organizar los grupos y desarrollar con garantías los módulos prácticos. "No basta con autorizar los desdobles: hay que dotar a los centros del profesorado necesario para llevarlos a cabo", ha asegurado Fernández. ANPE ha exigido a la Consejería de Educación la cobertura inmediata de estos puestos y anuncia que volverá a movilizarse para reclamarla.