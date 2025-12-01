ANPE exige ampliar la Oferta de Empleo Público docente de 2025 para frenar la pérdida de plazas y reducir la interinidad

Archivo - Imagen de archivo del presidente de ANPE Asturias, Gumersindo Rodríguez. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

ANPE Asturias ha reclamado este lunes a la Administración del Principado una ampliación de la Oferta de Empleo Público (OEP) docente de 2025, al considerar "insuficiente" la propuesta presentada en la Mesa General de negociación, que se limita a 477 plazas (453 de turno libre y 24 de promoción interna) computadas únicamente dentro de la tasa de reposición.

El sindicato advierte de que esta propuesta "perpetúa el recorte estructural" de los cuerpos docentes, al no recuperar las 519 plazas perdidas en Secundaria y las 153 detraídas del cuerpo de Maestros el año pasado, ni las 101 que quedaron desiertas en las últimas oposiciones. Exige además que todas ellas se incorporen a la nueva oferta y que las convocatorias se acumulen "con la mayor celeridad posible".

La organización muestra su rechazo a que la Consejería traslade la convocatoria de estas plazas a los procesos selectivos de 2027, en el caso de Secundaria, y 2028, para Maestros, manteniendo únicamente las 324 plazas aprobadas en la OEP 2024 para la convocatoria docente de 2026.

ANPE sostiene que la incorporación de plazas de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL) derivadas del Pacto Asturias Educa en 2026, junto con la reducción a 23 lectivas en el cuerpo de Maestros -que supondrá la creación de 486 nuevos puestos-, hace "totalmente insuficiente" limitar la OEP 2025 a la tasa de reposición.

Con una tasa de interinidad que supera el 22 por ciento y más de 2.700 docentes en régimen de interinidad en el curso 2025-2026, ANPE reclama una oferta ampliada que permita estabilizar las plantillas, reducir la temporalidad y mejorar las condiciones laborales del profesorado de la enseñanza pública asturiana.