ANPE exige medidas sanitarias y organizativas para una enseñanza presencial y segura en las aulas

OVIEDO, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato independiente de Enseñanza ANPE Asturias ha exigido este martes medidas sanitarias y organizativas para una enseñanza presencial y segura en las aulas tras conocer el acuerdo por "unanimidad" entre el Gobierno y las comunidades autónomas para que la 'vuelta al cole' tras las vacaciones de Navidad se produzca en las fechas previstas, para el 10 de enero, y que sea totalmente presencial.

ANPE reclama bajada de ratios, desdobles de aulas, cobertura inmediata de las bajas del profesorado, dotación adecuada de material sanitario e inoculación de la tercera dosis al profesorado para hacer frente a la alta incidencia de casos por la variante ómicron, entre otras medidas.

Recuerdan que la consigna en la conferencia nacional de sanidad y educación es asegurar a toda costa la presencialidad, adaptarse a la evolución de la enfermedad y la gravedad de los contagios y la progresión en la vacunación, evitando las cuarentenas de aulas completas, y favorecer que la actividad económica no se desplome por la ausencia de los trabajadores al cuidado de sus hijos.

En consecuencia, se ha optado por cambiar los protocolos para aislar sólo a los casos positivos y no harán cuarentena los contactos estrechos estén o no vacunados. "Veremos si este cambio en los protocolos no se traduce en más contagios", señalan los docentes.

ANPE recuerda que Sanidad y Educación tiene que informar con transparencia a los equipos directivos, profesorado y a las familias, para que no queden dudas sobre el procedimiento a seguir cuando se produce un positivo en un aula. "Una propuesta razonable, como hace Navarra desde el inicio de curso, sería someter a PCR al resto de alumnos y profesores del aula, para permitir la continuidad de la actividad lectiva en condiciones de seguridad", señalan.

Para el sindicato de Enseñanza "el profesorado ha cumplido y se ha vacunado mayoritariamente, pero aún así no se entiende la incongruencia que supone que para un mismo fin se propongan medidas dispares en función del colectivo o la actividad".

Por eso, ANPE reitera que la consejería está obligada, al menos, acelerar la vacunación de refuerzo del profesorado y de los alumnos no vacunados. Ofrecer mascarillas FFP2 a sus trabajadores. Reforzar la calefacción en los centros educativos, para asegurar la ventilación. Ofrecer segunda actividad o teletrabajo al personal docente vulnerable; y habilitar dos convocatorias semanales de interinos para cubrir con carácter inmediato las bajas del profesorado y asegurar la actividad lectiva. ANPE llevará estas medidas a la Mesa General de negociación del Principado de Asturias, que se reunirá este miércoles 5 de enero.