ANPE reclama actualizar la compensación por kilometraje a los docentes itinerantes por la subida del combustible

OVIEDO 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

ANPE Asturias ha reclamado a la Consejería de Educación la convocatoria urgente de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Itinerancias con el fin de aprobar una actualización "inmediata" de la compensación por desplazamiento de los docentes que desempeñan su labor en puestos itinerantes, ante la "escalada" de los precios del carburante y el "sobrecoste" que soportan los profesionales que deben utilizar su vehículo particular para prestar el servicio educativo.

El sindicato ha recordado que la indemnización por kilometraje, fijada actualmente en 0,26 euros por kilómetro desde julio de 2024, permanece congelada pese al incremento de los precios del combustible, que en algunos puntos "supera ya los dos euros por litro". Según testimonios de docentes directamente afectados, llenar el depósito supone un gasto medio "de unos 35 euros más" que hace un año, con un mayor desgaste de los vehículos al circular a diario por carreteras secundarias y zonas rurales.

"Estos profesionales sufragan con sus propios recursos el coste de desplazamiento y mantenimiento de sus vehículos en un contexto inflacionario que agrava su situación económica", ha señalado ANPE, que alerta de que esta circunstancia "pone en riesgo la prestación del servicio educativo en centros o plazas itinerantes menos atractivas para el profesorado", pudiendo quedar desiertas en futuras adjudicaciones.

La organización sindical subraya que el trabajo de los docentes itinerantes, asesores de los Centros de Profesorado, orientadores e inspectores resulta "esencial para garantizar la calidad y la equidad del sistema educativo, especialmente en el medio rural y en zonas con centros dispersos".

En este sentido, ANPE insiste en que la revisión de las dietas de kilometraje no constituye una mejora salarial, sino "una medida de justicia y de sentido común". "Ningún docente debería tener que asumir con su propio bolsillo los costes derivados del servicio público esencial que presta", ha aseverado el sindicato.