ANPE reclama a Educación retribuir las tutorías y cubrir los recursos pendientes en los centros

La consejera de Educación del Principado, Eva Ledo; la presidenta de ANPE Asturias, Mariela Fernández y el vicepresidente del sindicato, Rodrígo Sánchez. - ANPE

OVIEDO 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

ANPE Asturias ha reclamado este lunes a la Consejería de Educación la reactivación del grupo de trabajo sobre la reducción de jornada del profesorado mayor de 55 años, la retribución de la función tutorial y la cobertura urgente de los recursos de plantilla pendientes en los centros ante el inicio de curso.

La presidenta y el vicepresidente del sindicato, Mariela Fernández y Rodrigo Sánchez, han trasladado estas demandas a la consejera de Educación, Eva Ledo, durante una reunión centrada en la situación de los centros educativos asturianos y las principales cuestiones pendientes para el nuevo curso.

Entre las peticiones planteadas, ANPE ha insistido en retomar la negociación sobre la reducción lectiva para docentes mayores de 55 años. La organización sindical considera necesario consolidar los avances producidos hasta la fecha y seguir mejorando una medida que califica de "largamente demandada" por el profesorado.

Asimismo, ha vuelto a pedir el reconocimiento y una compensación económica específica por el desempeño de las tutorías y otras funciones asumidas por los docentes. A juicio de ANPE, la función tutorial conlleva una carga de trabajo relevante por la atención al alumnado, la relación con las familias, la coordinación con el resto del equipo educativo y la detección de dificultades académicas o personales.

El sindicato ha solicitado también una reunión específica para analizar las necesidades de personal y recursos que continúan sin cubrir en los centros y garantizar su dotación con urgencia de cara al comienzo de las clases.

Durante el encuentro, ANPE ha reclamado además la publicación de la guía de atención al alumnado con diabetes, con el fin de proporcionar criterios homogéneos y respaldo a los equipos educativos, las familias y el profesorado, así como mejorar la coordinación entre los ámbitos sanitario y educativo.

La organización ha planteado igualmente la necesidad de completar los perfiles profesionales pendientes en las Aulas Abiertas, avanzar en la reducción efectiva de tareas burocráticas, actualizar la normativa de organización y funcionamiento de los centros y desarrollar los aspectos pendientes de la Formación Profesional en materia de currículos, plantillas, organización y desdobles.

Entre otras reivindicaciones, ANPE ha pedido mejorar las condiciones de los equipos directivos, reforzar la estabilidad de las plantillas, revisar las condiciones laborales de los equipos de orientación y regular y retribuir adecuadamente las actividades complementarias y extraescolares cuando impliquen una dedicación adicional.

El sindicato ha reclamado también el desarrollo reglamentario de la Ley de autoridad del profesorado, la flexibilización de los procedimientos de acreditación de la Competencia Digital Docente y la incorporación de un incentivo por peligrosidad para el profesorado de los centros de Educación Especial.

ANPE Asturias ha valorado la reunión con la consejera y ha reiterado su disposición a mantener el diálogo y la negociación con la Administración para mejorar las condiciones laborales del profesorado y la enseñanza pública asturiana.