ANPE ve "claramente insuficiente" la subida salarial del 1,5% para el profesorado asturiano

(Foto de ARCHIVO) Hacienda ya ha devuelto 315,2 millones a 548.241 contribuyentes de C-LM, el 81,43% de lo solicitado 21/4/2016 - EUROPA PRESS

OVIEDO 19 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato educativo ANPE ha juzgado "claramente insuficiente" la subida salarial del 1,5% aprobada este martes en la Mesa General de Negociación, al entender que "contribuye a agravar la pérdida de poder adquisitivo del profesorado asturiano".

En una nota de prensa, el sindicato ha explicado que en esta Mesa se acordó incorporar el incremento de 70 euros en el complemento específico mediante complemento personal transitorio, con efectos desde septiembre de 2026, en el marco del Pacto Asturias Educa. Igualmente, apuntan que se subsana el error de 14,62 euros mensuales en el componente general del complemento específico, que será percibido en concepto de atrasos desde enero.

El sindicato ha pedido a la Administración la "máxima agilidad" para que la subida acordada se refleje en las nóminas del profesorado, teniendo en cuenta que han transcurrido casi cinco meses desde el inicio del ejercicio.

Entre las demandas de ANPE se encuentran la revisión salarial conforme al IPC, la recuperación "íntegra" de los recortes en pagas extraordinarias, la mejora de retribuciones para miembros de tribunales, actualizar la compensación por kilometraje o mejorar las retribuciones asociadas a cargos de equipos directivos.