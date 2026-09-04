El anteproyecto de Ley de Centros Museísticos del Principado de Asturias, en la fase de información pública

Museo de Bellas Artes - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte ha abierto el trámite de información pública del anteproyecto de Ley de Centros Museísticos del Principado de Asturias, para actualizar la regulación de estos equipamientos.

La resolución se ha publicado este viernes en el Boletín Oficial del Principado (BOPA), lo que permitirá a la ciudadanía, profesionales y entidades interesadas presentar alegaciones y sugerencias entre el 7 de septiembre y el 5 de octubre de 2026, ambos inclusive.

La norma pretende adaptar la legislación vigente a la realidad actual del sector cultural e incorpora principios como la accesibilidad universal, la digitalización, la sostenibilidad, la participación ciudadana y la mejora de la gestión de estos equipamientos.

Además, asume la definición de museo aprobada por el Consejo Internacional de Museos (ICOM), que los concibe como instituciones permanentes y sin ánimo de lucro al servicio de la sociedad, abiertas al público, accesibles e inclusivas, comprometidas con la investigación, la conservación y la difusión del patrimonio cultural.

El anteproyecto establece un marco jurídico actualizado para los museos, las colecciones museográficas y los centros de interpretación del patrimonio cultural, que pasarán a integrarse bajo la denominación común de centros museísticos. Su finalidad es reforzar la protección, conservación, investigación y difusión del patrimonio que custodian estas instituciones y mejorar los servicios que prestan a la ciudadanía.

Entre las principales novedades figura la creación del Registro de Centros Museísticos y de Centros de Creación Artística del Principado s, una herramienta que permitirá ordenar, supervisar y promover estos equipamientos.

La norma también prevé la creación del Sistema de Centros Museísticos del Principado, concebido para fortalecer la coordinación entre instituciones, facilitar el intercambio de conocimientos y optimizar recursos y servicios.

El anteproyecto apuesta por la colaboración entre equipamientos culturales para fortalecer el sistema museístico. El objetivo es aprovechar mejor los recursos disponibles, compartir conocimientos y aumentar la capacidad de los centros para conservar, investigar y difundir el patrimonio cultural de Asturias.

Según ha informado el Gobierno asturiano, la futura ley incorpora por primera vez una regulación específica para proteger los bienes culturales ante situaciones de emergencia. Todos los centros museísticos deberán contar con planes de autoprotección y de salvaguarda que incluyan la identificación de riesgos, medidas preventivas, protocolos de actuación y actuaciones de recuperación, con el fin de garantizar la conservación de las colecciones y la seguridad tanto de las personas como del patrimonio custodiado.

La norma presta también una atención especial a la accesibilidad universal, mediante programas que faciliten el acceso de toda la ciudadanía al patrimonio y a los conocimientos vinculados a él. Asimismo, impulsa la digitalización de los servicios museísticos y de los sistemas de gestión documental.

Una de las principales novedades es la incorporación de los centros de arte y de residencias artísticas al marco legal autonómico. La futura ley reconoce por primera vez la función que desempeñan estos espacios en la creación contemporánea, la investigación artística, la innovación cultural y la relación con la ciudadanía.

El texto fija requisitos comunes para el reconocimiento oficial de museos, colecciones museográficas y centros de interpretación, con el objetivo de garantizar unos estándares mínimos de calidad en toda la red cultural.

Entre otros aspectos, exige disponer de personal cualificado, instrumentos de planificación, horarios mínimos de apertura, sistemas de documentación actualizados, presencia digital y condiciones adecuadas de conservación y seguridad.

La adaptación a estas exigencias se realizará de forma progresiva. Los centros ya existentes dispondrán de tres años desde la entrada en vigor de la ley para adecuar su organización y funcionamiento a las nuevas previsiones.

La norma también refuerza la función investigadora de los museos y reconoce su papel como generadores de conocimiento. En este sentido, les atribuye la condición de agentes del Sistema Asturiano de Ciencia, Tecnología e Innovación, lo que favorecerá su participación en proyectos científicos y la colaboración con universidades, centros de investigación y otras entidades especializadas.