El anteproyecto de Ley del Voluntariado sale a información pública

OVIEDO 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar ha sacado este miércoles a información pública el anteproyecto de Ley del Voluntariado del Principado de Asturias, una norma que sustituirá a la vigente desde 2001 con el objetivo de adaptar el marco jurídico a la nueva realidad social, tecnológica y demográfica y reforzar la participación solidaria de la ciudadanía.

La futura ley pretende modernizar la regulación del voluntariado en Asturias, alinearla con la legislación estatal y ofrecer mayores garantías a las personas voluntarias, las entidades y quienes reciben su apoyo.

Entre las principales novedades se encuentra el reconocimiento del voluntariado digital o virtual, así como la creación de la tarjeta de la persona voluntaria y el refuerzo de la protección de la infancia y la adolescencia. Así, para participar en programas que impliquen contacto habitual con menores será obligatorio acreditar mediante certificación oficial la inexistencia de antecedentes por delitos sexuales y trata de seres humanos.

La norma también regulará la participación de menores en actividades de voluntariado en función de su edad, madurez y desarrollo personal y reconocerá por primera vez el valor de las prácticas tradicionales de ayuda mutua vinculadas a la cultura comunitaria asturiana.

Asimismo, definirá con mayor claridad los derechos y deberes de las personas voluntarias, las entidades y las personas destinatarias de la acción voluntaria y regulará el acuerdo de incorporación que formaliza la relación entre la persona voluntaria y la entidad.

El anteproyecto contempla además medidas para fortalecer el tejido asociativo y reconoce el papel estratégico de los centros de voluntariado y participación social, especialmente en el medio rural. La norma garantizará la sostenibilidad de esta red como servicio esencial para la vertebración territorial, el desarrollo comunitario y la lucha contra la despoblación.

Otra de las medidas será la prescripción social del voluntariado, que permitirá recomendar la incorporación a actividades voluntarias desde los ámbitos sanitario y social para combatir la soledad no deseada, reforzar las relaciones comunitarias y promover el bienestar.

La tarjeta de la persona voluntaria permitirá identificar y reconocer la actividad desarrollada y facilitará el acceso a incentivos relacionados con el transporte público, la cultura, el deporte y otras actividades.

En materia de organización, la futura ley prevé un plan estratégico del voluntariado de carácter cuatrienal y la creación del Observatorio del Voluntariado, destinado al análisis y evaluación de la acción voluntaria en Asturias, y de la Escuela de Voluntariado, orientada a la formación y capacitación de personas voluntarias y profesionales.

El anteproyecto permanecerá diez días hábiles en información pública, periodo durante el que podrán presentarse alegaciones a través del portal Asturias Participa.