La Antigua Rula de Gijón inaugura este jueves la exposición fotográfica 'Miradas al Puerto' - LABORAL

GIJÓN, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sala de exposiciones de la Antigua Rula de Gijón inaugurará este jueves, 5 de noviembre, a las 19.00 horas, la muestra 'Miradas al Puerto', resultado de un taller de fotografía impartido por José Manuel Ballester en colaboración con la Autoridad Portuaria de Gijón.

La exposición reúne los trabajos de Kela Coto, Leonor Escanciano, Adolfo Fernández, Julio Jiménez Corral y Carlos Suárez, seleccionados para participar en tres jornadas intensivas de formación teórica y práctica junto a Ballester. El taller tomó el Puerto de El Musel como escenario y motivo central de las fotografías.

Las imágenes ofrecen distintas perspectivas de las instalaciones portuarias y su actividad, con elementos como los espigones, los muelles, los buques, las grúas y las cintas transportadoras de mineral, así como las montañas de carbón, la vegetación, el tráfico de cruceros y el mar Cantábrico.