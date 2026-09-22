Antiviolencia declara de alto riesgo el Real Oviedo-Sporting de Gijón de LaLiga Hypermotion

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha declarado este martes de alto riesgo el partido de la Liga de Naciones entre España y Croacia del próximo martes 29 de septiembre en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán (20.45 horas). También han recibido la misma consideración el Real Oviedo-Sporting de Gijón de LaLiga Hypermotion, que se celebrará el 27 de septiembre; el

La comisión, reunida este martes en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD), acordó también declarar de alto riesgo el duelo entre el Atlético de Madrid y el Manchester United de la segunda jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones, del 13 de octubre en el Riyadh Air Metropolitano.

También han recibido la misma consideración el Real Oviedo-Sporting de Gijón de LaLiga Hypermotion, que se celebrará el 27 de septiembre; el Racing de Ferrol-Pontevedra de Primera RFEF, del 3 de octubre; y el Real Betis-Oporto de 'Champions', del 14 de octubre.