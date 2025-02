Antroxu 2025 en Asturias: fechas y lugares del Carnaval asturiano

OVIEDO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las fiestas del Antroxu en Asturias están a punto de comenzar. Este miércoles arrancan en Avilés, mientras que en Gijón lo harán el viernes. En Oviedo las celebraciones de Carnaval se harán esperar hasta el fin de semana siguiente, como suele ser habitual en la capital del Principado.

Junto a las tres principales ciudades de Asturias, las celebraciones del carnaval se extienden por toda la geografía asturiana con desfiles, concursos y actividades infantiles.

AVILÉS

El Antroxu avilesino, declarado Fiesta de Interés Turístico, es la cita festiva más popular y participativa del calendario carnavalero asturiano. Comienza este miércoles 26 de febrero con el 'Miércoles sardinero' y su desfile de mazcaritos, moxigangues y fanfarries; la entrega de Sardinas Arenques y garbanzada con vino; y la animación de calle con la fanfarria "El Felechu".

El 'Jueves de Comadres' contará con pasacalles en Llaranes y Sabugo, además de la plantación de la sardina en la Plaza Mayor. Este día se celebrarán las meriendas y cenas de Comadres en la comarca.

El 'Viernes de Coronación' tendrá lugar el desfile de Escolinos Antroxáos en el centro de la ciudad; la coronación del grupo Belenitos como Reyes del Goxu y la Faba; y se celebrarán los conciertos de Catalina grande, piñón pequeño y Me Fritos and the Gimme Cheetos.

El sábado, día del tradicional Descenso de Galiana, se celebrará el Gran Festival de Antroxu con concurso de disfraces. La calle Galiana acogerá el XXXVII Descenso Internacional y Fluvial y después la Plaza de España será el escenario de la Macrodiscoteca con 'Dani Parrondo The Goat' y MONOLOCO DJ's.

El 'Domingo antroxero' habrá animación musical con fanfarrias en el centro de la ciudad y tendrá lugar la recreación de "Cortexu de Mazcaritos Tradicionales", así como el VII Concurso de Mascotes Antroxáes y la XLIII Ginkana Automovilística.

En la víspera de Carnaval, el 'Lunes de Murgas y Fanfarrias' contará con animación de calle con fanfarries y concierto de la Banda de Música de Avilés; el Festival de Murgas, Charangas y Fanfarrias en la Plaza de Pedro Menéndez; y la Verbena Antroxera con La Última Legión y Ortiga en concierto.

El Martes de Carnaval tendrá lugar el 'Gran desfile d'Antroxos, Moxigangues y Carroces' a las 17.30 horas, con animación musical con fanfarrias en el centro de la ciudad desde las 12.00 horas.

El miércoles se celebrará el 'Entierro de la Sardina', con el cortejo fúnebre y cremación de la sardina en Sabugo y la quema de la Sardina y tronada final en la Plaza de España de Avilés.

GIJÓN

El Antroxu de Gijón, por su parte, arranca el viernes 28 y se alarga hasta el 4 de marzo, con bailes de máscaras, desfiles y el entierro de la sardina.

El viernes 28 de febrero la compañía teatral 'Higiénico Papel' será la encargada de la lectura del pregón, titulado 'Los otros patrimonios inmateriales', a las 20.00 horas en la plaza Mayor. Una hora antes, del paseo de Begoña saldrá un pasacalles charanguero, con el desfile de un total de 14 charangas hasta la plaza Mayor. Tras el pregón, será el turno de las coplas de Jerónimo Granda, para pasar luego las charangas a disfrazar a la estatua de Pelayo, en la plaza del Marqués.

El sábado 1 de marzo, a las 12.00 horas, comienza el XXX Desfile Infantil de Antroxu, en el teatro Jovellanos. En el mismo escenario, a partir de las 19.00 horas, empezará el XXXVII Concurso de Charangas, que tendrá su continuidad al día siguiente, a la misma hora. Entre las novedades de este año, está el Baile de Máscaras, a cargo del grupo 'Los Testigos', en la plaza de toros de El Bibio, de 22.30 a 03.00 horas, organizado por Gijón Arena y a un precio de 22 euros

El domingo 2 de marzo tendrá lugar el desfile de los más pequeños desde la plaza del Instituto al paseo de Begoña por diversas calles. Concierto de Petit Pop, 'Hacemos una conga', de 17.00 a 20.00 horas y a 12 euros.

El lunes 3 de marzo, el desfile de Antroxu saldrá a las 19.00 horas de la plaza de toros, para continuar por la avenida de la Costa y acabar en el Humedal, frente a la Casa Rosada.

Finalmente el Martes de Carnaval tendrá lugar el velatorio de la Sardina, a las 17.00 horas, en el paseo de Begoña, con Escenapache. Tras la entrega de Premios y trofeos de los concursos de Antroxu, a las 18.00 horas en el paseo de Begoña, se dará paso, a las 19.15 horas aproximadamente, al cortejo fúnebre, que concluirá en la plaza del Marqués. Allí se dará lectura al testamento de la Sardina y se procederá a su entierro, para acabar con una Tamborrada Charanguera a las 20.15 horas.

OVIEDO

La capital asturiana comienza los festejos de Carnaval el mismo martes 4 de marzo y los extiende hasta el 8 de marzo.

El martes, en la Plaza de Trascorrales, tendrá lugar la Fiesta infantil carnavalera, con talleres de máscaras, glitter tatoo, chapas, dibujos de neón, peinados locos, totel bag, globoflexia, maquillaje fantasía.

El sábado 8 de marzo, en la Plaza Porlier, tendrá lugar el espectáculo musical 'Carabín Carabán', un "bosque mágico" donde "nacen todos los juegos del mundo".

El mismo sábado se celebra el desfile de Carnaval a las 17.30 horas. Participarán en el Desfile los inscritos en los concursos de disfraces, charangas, colectivos vecinales de los centros sociales del municipio. Además tendrá lugar el espectáculo relacionado con el entierro de la Sardina 'Carnaval de los Animales', en el que una comitiva de animales 'humanizados' recorrerán con música y ritmo el camino que los lleva a la fiesta final.

A las 18.00 horas, en la Plaza de la Catedral, se celebrará el concurso de disfraces en las modalidades infantil y adulto. Finalizado el Concurso se realizará el ceremonial del Entierro de la Sardina con el espectáculo 'Carnaval de los Animales'.

Las actividades finalizan a las 21.00 horas con la actuación de la Orquesta Cayenna.