Aparece en aguas de Francia el cadáver del pescador desaparecido en Coaña en enero

Archivo - Imagenes del dispositivo de búsqueda de la Guardia Civil de este martes. - GUARDIA CIVIL - Archivo

OVIEDO, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cuerpo sin vida del pescador que desapareció en Coaña el pasado 10 de enero ha sido encontrado en aguas francesas del Golfo de Vizcaya este domingo.

La Guardia Civil ha confirmado a Europa Press que el cadáver encontrado corresponde al pescador, al haber sido identificado por odontología forense. Por ahora el cuerpo no puede ser trasladado hasta Asturias ya que la Fiscalía francesa ha pedido pruebas toxicológicas. Una vez se conozcan los resultados, será cuando se haga entrega del cadáver.

El hombre, de 51 años y vecino de Avilés, desapareció a mediodía del sábado 10 de enero de este año en la zona conocida como 'Punta Engaramada', en Coaña. Tras anochecer y ver que no regresaba a su domicilio ni contestaba al teléfono móvil, un familiar se acercó a la zona y localizó el vehículo que usaba.

Entonces se activó un dispositivo de búsqueda que se prolongó hasta casi entrado el mes de febrero, sin éxito.