La app del CTA amplía desde este jueves la reserva de taxis a 12 concejos asturianos

CONECTA Taxi incorpora a los 808 vehículos de las 14 emisoras digitales que operan en Asturias - PRINCIPADO

OVIEDO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La aplicación móvil del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) amplía desde este jueves las opciones de reserva de taxi a los 808 vehículos pertenecientes a las 14 radioemisoras digitales que operan en la comunidad. Esto supone que se podrán reservar viajes en doce concejos: Oviedo, Gijón, Avilés, Siero, Langreo, Llanera, Gozón, Carreño, Aller, Castrillón, Valdés y Pravia.

Según ha comentado el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, esta medida supone un apoyo al proceso de digitalización del sector del taxi, al ofrecer a sus profesionales, de manera gratuita, una plataforma pública que facilita otra vía de reservas y que cuenta con todas las garantías de seguridad para ellos y para sus clientes.

'Conecta Taxi' comenzó a funcionar hace unas semanas en Avilés con las dos asociaciones locales (Radio Taxi Villa del Adelantado y Teletaxi Avilés) y ahora se amplía al resto de radioemisoras digitales del Principado: Radio Taxi Oviedo Principado, Villa de Jovellanos (Gijón), Siero, Llanera, Langreo, Luanco-Gozón, Candás, Moreda-Aller, Castrillón, Luarca y Pravia.

El siguiente paso llegará tras el verano, con la incorporación de las emisoras analógicas y de taxistas independientes que así lo deseen. La llegada de este servicio a Conecta se enmarca en la estrategia del Ejecutivo autonómico para impulsar una movilidad más segura, sostenible y digitalizada, que mejore la accesibilidad a los distintos modos de transporte público.

SERVICIO DE TAXI EN CONECTA

La aplicación, plenamente integrada en Conecta, actúa como plataforma de comunicación entre las personas usuarias y las emisoras de taxi, que se encargarán de trasladar las solicitudes en tiempo real para su gestión y asignación de vehículos.

El acceso al nuevo apartado Taxi requiere instalar o actualizar la aplicación CTA Conecta e identificarse como usuario, para validar posteriormente el número de teléfono móvil la primera vez que se solicite este servicio. La verificación se realiza mediante el envío de un código SMS y quedará registrada para futuras entradas.

A través de la sección Taxi será posible solicitar y consultar desde la pantalla principal todos los servicios activos, tanto las solicitudes para un servicio inmediato como las reservas, que podrán realizarse con hasta 48 horas de antelación. El sistema muestra información resumida sobre origen, destino, hora prevista y estado del trayecto, además de permitir la actualización manual de los datos. Cuando la persona usuaria solicite un servicio de taxi interurbano, la aplicación indicará el precio estimado en función de la distancia que se va a recorrer.

El pago del servicio se abonará, en cualquiera de los casos, directamente al taxista en las modalidades que acepte. La cuantía abonada por los desplazamientos no computa como gasto mensual para alcanzar la tarifa plana y, en esta primera fase, no estará permitido el pago del servicio con la tarjeta Conecta.

La plataforma ofrece también una pantalla detallada de cada servicio con visualización sobre mapa interactivo, información sobre el estado del viaje, preferencias seleccionadas, ubicaciones exactas y, cuando exista asignación, datos del vehículo y del conductor, así como la posición del taxi en tiempo real. El sistema permite cancelar determinados servicios mediante un procedimiento de confirmación de seguridad.

Además, la aplicación incorpora preferencias personalizadas, como vehículos adaptados, pago con tarjeta o silla infantil, que dependen de la disponibilidad de cada radioemisora. Igualmente, se habilitará un espacio de observaciones para añadir indicaciones que faciliten la localización de las personas usuarias durante la recogida.

La nueva funcionalidad incluye un sistema de notificaciones para conocer en tiempo real el estado del servicio. En trayectos inmediatos, las alertas informan sobre la aceptación, llegada o finalización del viaje. En las reservas, la aplicación envía dos recordatorios previos y activa después el seguimiento en tiempo real del taxi. Finalizado el trayecto, las personas usuarias podrán valorar el servicio.