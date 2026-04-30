Aprobada la "ESO Rural" del PP para que los alumnos de 12 años no dejen sus pueblos pese al rechazo del Gobierno

La diputada del PP de Asturias Gloria García durante la defensa de la iniciativa este jueves. - PP ASTURIAS

OVIEDO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta General del Principado ha aprobado este jueves una Proposición no de Ley (PNL) del Grupo Parlamentario Popular que insta a la puesta en marcha de un proyecto piloto denominado "ESO Rural Asturias". La iniciativa ha salido adelante con el apoyo de la oposición, pese al voto en contra de los partidos que integran el Gobierno autonómico (PSOE e IU).

La propuesta, defendida por la diputada Gloria García, busca que los alumnos de primer y segundo curso de Secundaria puedan permanecer en sus centros de Primaria en el entorno rural. El objetivo es evitar el "desarraigo" y la vulnerabilidad que sufren los menores de 11 y 12 años al tener que trasladarse a institutos donde conviven con alumnos de hasta 18 años.

Durante su defensa, García ha señalado que el modelo actual obliga a muchos escolares a realizar "largos desplazamientos" o incluso a residir fuera de su hogar familiar. "La madurez con 12 años no es la misma que con 14; los niños de sexto están nerviosos porque no saben lo que se van a encontrar", ha advertido la diputada, quien ha vinculado la permanencia en el entorno cercano con una mejora en el rendimiento académico.

La iniciativa plantea que esta experiencia comience en una horquilla de entre cinco y diez centros rurales que dispongan de infraestructuras y que cuenten con la solicitud previa del claustro y el consejo escolar. García ha justificado que la medida se ciña inicialmente a la zona rural bajo la premisa de "el que mucho abarca, poco aprieta", con el fin de evaluar los resultados antes de una posible ampliación.

García ha concluido recordando que esta es una demanda histórica de las familias y las AMPAS del entorno rural asturiano, que ven en la permanencia de la ESO en los colegios de los pueblos una herramienta clave para combatir la despoblación y proteger la estabilidad emocional de los estudiantes más jóvenes.

VOX ALERTA DE "RIESGOS" EN CENTROS EDUCATIVOS

El diputado de Vox Javier Jové ha apoyado la medida por considerarla "razonable", aunque ha criticado al PP por no extenderla a las zonas urbanas. Jové ha defendido que mantener a los niños de 11 y 12 años en el colegio los protege de un entorno "más hostil" en los institutos, donde conviven con jóvenes de 18 años.

En su intervención, Jové ha alertado sobre los "riesgos" de los IES, mencionando la exposición a una "sexualización temprana", la "presión social" y el contacto con sustancias. "Mezclar a un crío de 11 años con chavales de 17 en un entorno de trapicheo en los patios, con consumo de tabaco, maría o alcohol, no les favorece", ha aseverado, defendiendo el derecho de los padres a elegir un entorno "más protegido e infantilizado" para sus hijos.

El portavoz de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, ha votado a favor subrayando que defender la escuela rural es "defender el futuro de Asturias". Para Pumares, evitar largos desplazamientos diarios a niños de 12 años es una medida "prudente" que ayuda a fijar población, siempre que se haga con "rigor y planificación".

Por su parte, la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha apoyado la iniciativa al verla como una extensión de modelos que ya existen, aunque ha reprochado al PP su "contradicción" al pedir más servicios públicos mientras aboga por bajar impuestos. "¿Cómo piensan financiar este profesorado de secundaria?", ha cuestionado Tomé, exigiendo garantías de equidad educativa.

PROPUESTA "IMPERTINENTE" PARA PSOE e IU-CONVOCATORIA

El bloque del Gobierno ha mostrado un rechazo frontal. Xabel Vegas (Convocatoria) ha tachado de "impertinente" la propuesta y ha invitado a Jové a denunciar en comisaría los supuestos delitos en los patios si tiene conocimiento de ellos. Vegas ha defendido que "crecer implica abrirse al mundo" y que retrasar la llegada al instituto hasta los 14 años crea una "burbuja" que perjudica el desarrollo social de los menores.

Vegas ha advertido de que la iniciativa crea "alumnos de segunda", ya que los colegios rurales no pueden ofrecer la "diversidad de asignaturas optativas y especialistas" que sí tienen los institutos comarcales. En la misma línea, el PSOE ha rechazado la medida al considerar que el modelo de los años 90 ya está superado y que la prioridad debe ser garantizar institutos fuertes y dotados para todos los alumnos, independientemente de su código postal.

La diputada socialista Mónica Ronderos ha justificado el voto en contra de su grupo al considerar que la propuesta "no es un modelo novedoso ni piloto", sino una "excepcionalidad" de la LOGSE de los años 90 que ya está superada. Ronderos ha afeado las palabras del diputado de Vox Javier Jové sobre la falta de seguridad en los patios, pidiendo perdón a la comunidad educativa por tales "palabras gruesas".

Para el PSOE, mantener a los alumnos en los colegios rurales les condena a una "oferta educativa limitada" al no poder acceder a la diversidad de materias optativas y especialistas que ofrece un instituto (IES). "Se verían limitados por el solo hecho de vivir en una zona rural; nosotros creemos en la igualdad de oportunidades independientemente del código postal", ha afirmado Ronderos, quien ha recordado que socializar con grupos más amplios fuera del pueblo es "fundamental para el desarrollo personal".