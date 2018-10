Aprobada la Ley de Función Pública que incorpora la previsión de recuperar la jornada de 35 horas en 2019

Publicado 24/07/2018 12:11:17 CET

OVIEDO, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Junta ha dado este martes el visto bueno al Proyecto de Ley del Principado de Asturias de medidas en materia de función pública como consecuencia de la prórroga presupuestaria y lo ha hecho tras incorporar la recuperación de la jornada ordinaria de trabajo en la Administración del Principado de 35 horas semanales. Esta medida ha sido defendida a través de enmiendas del PSOE, Podemos e IU y que contó con el apoyo de todos los grupos.

Por contra se han rechazado el resto de las enmiendas debatidas, entre ellas la defendida por Ciudadanos y Foro que pedía la inclusión del personal docente a la carrera profesional.

Si bien se optó por el trámite de lectura única, el Parlamento abrió la pasada semana el plazo de presentación de enmiendas que se debatieron este martes. Así, de las 25 enmiendas presentadas inicialmente por los grupos, catorce de ellas contaron con el veto del Gobierno por razones presupuestarias. De las vetadas seis eran defendidas por Podemos, tres por IU y cinco por el PP.

Por tanto fueron finalmente objeto de debate tres enmiendas de Podemos, una de Ciudadanos, una de Foro, una de IU, una del PSOE y cuatro del PP. Además sobre dos enmiendas, una de Podemos y otra del PP los servicios jurídicos de la Cámara han presentado objeciones a las mismas.

La diputada del grupo parlamentario socialista, Margarita Vega ha indicado que se necesitaba una ley para recuperar los derechos de los funcionarios públicos y aquí está ya que hasta ahora el gobierno "ha estado maniatado".

"Esta ley poca defensa necesita porque lo que hace es amparar el reconocimiento de los derechos de los empleados públicos y lo hace ahora que se puede", ha manifestado Vega.

Sin embargo para el PP este debate refleja la "hipocresía básica del Gobierno de Javier Fernández". El diputado del PP, Luis Venta Cueli, ha asegurado que esta ley se presenta "porque no le queda más remedio tras aprobarse los presupuestos generales del Estado".

Venta Cueli ha pedido al PSOE y a los grupos de la izquierda que dejen de engañar a los empleados públicos y ha indicado que su grupo ha tratado de enmendar esta ley con prudencia y mesura. "Este es un proyecto de ley cicatero y rácano. Ustedes hablan de las 35 horas ahora y se fían del Gobierno", ha criticado Venta, que ha asegurado que el Gobierno realmente no cree en la función pública.

DEFENSA DE LA RECUPERACIÓN DE LAS 35 HORAS

El diputado de IU, Ovidio Zapico, ha asegurado que su grupo no entiende que este proyecto que hoy se vota no recoja para este año el segundo tramo de la carrera profesional cuando este era uno de los acuerdos adoptado en el marco de la fallida negociación presupuestaria. "Lo acordado ha de mantenerse y en este caso no se ha hecho", ha indicado Zapico.

Pero además a juicio de IU este proyecto de Ley no ha sabido aprovechar todas las posibilidades que abre el marco de cambio estatal y se opta por un proyecto "insuficiente".

Zapico también ha considerado fundamental poder abrir la negociación colectiva para la implementación en la función pública de la recuperación de las 35 horas semanales.

Desde Podemos, Enrique López ha sido el encargado de defender las enmiendas, y ha indicado que su grupo "ha trabajado mucho para lograr que esta ley responda mejor a las necesidades de la sociedad asturiana".

Así López ha hecho mención especial a la recuperación de las 35 horas en 2019, una medida de la que "saldrá beneficiada la gente y por partida doble".

PERSONAL DOCENTES

El diputado de Ciudadanos, Armando Fernández Bartolomé ha defendido la enmienda de su grupo que reclama incorporar a los docentes a la carrera profesional.

"Ustedes, y se lo digo especialmente a Podemos, no pueden dejar al margen de este acuerdo a los docentes. No se entiende así que apelo a que cambien el sentido del voto porque es una injusticia manifiesta", ha dicho Fernández Bartolomé, que ha añadido que "en el mundo de los funcionarios docentes no hay ni carrera profesional vertical ni horizontal".

Foro Asturias por su parte ha manifestado que en la Ley se echa en falta el segundo tramo de la carrera profesional para el personal docente, los grandes olvidados por parte del Gobierno. En este sentido el diputado Pedro Leal ha indicado que no se pueden crear en Asturias funcionarios de primera y de segunda y por ello ha pedido que se apoye la enmienda de su grupo, similar a la defendida por Ciudadanos.

Además Leal ha considerado que esta ley se está aprobando "con un extraño procedimiento de lectura única, ya que el supuesto alto grado de consenso inicial no es tal a la vista de las numerosas enmiendas".

En la intervención inicial la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo ha vuelto a recordar las principales medidas que contempla la ley y a su juicio las únicas posibles con el escenario actual. "Al margen de esas medidas el Gobierno no puede hacer nada más. Son medidas realistas y sostenibles las que sostiene este proyecto de ley", ha indicado Carcedo.