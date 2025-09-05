Aprobada la licitación, por 22 millones, de las obras de Tabacalera, la mayor inversión en cultura en 50 años

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, presenta la licitación de las obras de Tabacalera Centro de Arte, acompañada del concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria, y de la concejala de Cultura, Montserrat López Moro. - EUROPA PRESS

Se prevé que el nuevo museo Nicanor Piñole esté listo en diciembre de 2027

GIJÓN, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha anunciado este viernes la aprobación, en Junta de Gobierno extraordinaria, la licitación de las obras de Tabacalera y los dos edificios anexos, por un importe de casi 22 millones de euros.

"Gijón no proyecta, licita", ha destacado Moriyón, que ha incidido en que es la mayor inversión que en cultura en el último medio siglo en la ciudad.

Así lo ha indicado la alcaldesa, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, acompañada del concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria, y de la concejala de Cultura, Montserrat López Moro.

La regidora ha hecho repaso al origen de este proyecto y ha recordado que hace diez años se licitaron las obras de consolidación del histórico edificio, que tuvieron un coste final de 6,5 millones de euros.

Algo que fue posible, según ella, gracias a que en 2012 decidieron ejecutar el proyecto por fases, siendo prioritario salvar el edificio, que había sido abandonado por la propiedad, según ella.

Ha apuntado, unido a ello, que en 2020 finalizaron estas obras de consolidación y que en estos dos años de mandato el Gobierno local tuvo que rehacer el proyecto para recuperar la idea original de que Tabacalera sea un referente de la cultura del siglo XXI

Es más, ha resaltado que contará con 3.400 metros cuadrados de zona expositiva, un espacio "privilegiado", a su parecer, y que el PSOE, en su proyecto, había destinado, entre otras cosas, a zona de ensayos, zona joven o sala polivalente.

Moriyón ha remarcado que con la compra de los terrenos del antiguo astillero Naval Gijón, con la ampliación del Parque Científico y Tecnológico y con esta licitación, el presente mandato está "ya justificado". Aún así, ha dejado un mensaje claro para lo que queda de Gobierno: "no vamos a parar".

Ha reivindicado, al tiempo, la inversión y programas culturales en estos dos años, como es la residencia artística que agota sus plazas en cada edición o que el Palacio de Revillagigedo haya vuelto a abrir sus puertas para albergar exposiciones.

En el caso de la licitación de Tabacalera, ha señalado que la empresa adjudicataria tendrá 42 meses de plazo máximo, si bien los trabajados se harán por fases, a fin de que el nuevo edificio que albergará la colección del pintor Nicanor Piñole, se prevé que esté ya listo en 2027.

Sobre el cierre del museo actual, ha dicho entender las dudas de la ciudadanía porque proyectos que dependen de otras administraciones, como el vial de Jove o el Plan de Vías, llevan décadas en espera. No obstante, ha contrapuesto esta situación con las infraestructuras ejecutadas por el Ayuntamiento, tales como la Pecuaria, el paseo de Naval Gijón o el derribo de la nave de Flex.

"Está todo garantizado", ha afirmado sobre los plazos de las obras de Tabacalera. No obstante, ha preferido no dar detalles sobre el traslado del museo Nicanor Piñole por la ronda de reuniones que van a tener con diversas asociaciones a partir de la semana próxima. "Nunca tuvimos tan claro un proyecto", ha sostenido la alcaldesa.

Villoria, por su lado, ha cifrado el presupuesto de licitación de estas obras, consistentes en la adecuación del edificio histórico y la construcción de dos anexos, en 21,4 millones de euros, con un plazo de ejecución de 42 meses.

El edil ha resaltado que esta licitación es un paso "importante y definitivo" al proyecto, que convertirá Tabacalera en un centro de arte, con un gran vestíbulo plaza, y dos edificios anexos, uno parea la colección de Nicanor Piñole y que tendrá también un auditorio de 400 plazas y otro para servicios de restauración.

Villoria ha incidido en que se combinan estilos arquitectónicos con vestigios industriales, y ahora, con estas obras, se unirá a la ciudad romana, barroca e industrial con la contemporánea.

Entre otros detalles, ha destacado que al auditorio del edificio anexo contará con acústica optimizada para los valores más exigentes, aunque fácilmente configurable para otros usos.

También ha resaltado que el conjunto cultural contará con una superficie expositiva de 2.217 metros cuadrados en el edificio histórico y 491 metros cuadrados en el nuevo museo Piñole, que verá ampliado su espacio con la nueva ubicación en más de un 25 por ciento.

En cuanto al cronograma, ha señalado que en este día se inicia la licitación, por lo que se espera que se puedan adjudicar las obras en marzo de 2026, de forma que en abril de ese año arranquen las obras. La idea es que en diciembre de 2027 se entregará el edificio del Museo Nicanor Piñole y en octubre de 2029 esté completado el conjunto de obras del espacio museístico.

Con referencia a los criterios de valoración objetivos, ha apuntado que el precio económico tendrá un máximo de 32 puntos, mientras que el aumento del plazo de garantía (hasta seis años) contará con un máximo de 20 y la memoria constructiva 48 puntos. Sobre esta última, ha señalado que la adecuación al proyecto y el conocimiento de interferencias que puedan surgir, como por ejemplo afectación a tráfico durante obras, se tendrán en cuenta.

López Moro, en su caso, ha indicado que esta licitación permite a Gijón cumplir un nuevo hito para su impulso cultural, que permitirá mostrar la época romana y barroca, y también la industrial, a la que ha sumado otros nuevos discursos artísticos, a la par que una línea de programación de mayor interés en los circuitos nacionales e internacionales.

Sobre el Piñole, ha resaltado que contará con una infraestructura "puntera". Y si bien ha entendido que surjan dudas respecto al traslado de las obras de Nicanor Piñole y su conservación, ha transmitido un mensaje de "tranquilidad".

La edil ha señalado que la próxima semana iniciarán la ronda de reuniones para explicar el motivo y los planes del Ayuntamiento al tejido asociativo.