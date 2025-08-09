Aprobada la modificación parcial del proyecto de urbanización en el entorno de Florencio Rodríguez y Les Comadres

OVIEDO 9 Ago. (EUROPA PRESS) - La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Siero aprobó inicialmente la actualización y modificación parcial del proyecto de urbanización en el entorno de las calles Florencio Rodríguez y Les Comadres, en Pola de Siero. Esta aprobación se somete ahora a un periodo de información pública de 20 días hábiles.

Según informa el Ayuntamiento el proyecto define las actuaciones necesarias para urbanizar los espacios libres y zonas verdes incluidos en esta área, con el objetivo de integrarlos en el entorno urbano ya existente. Las obras contemplan la conexión de estos espacios con el viario actual, así como la incorporación de las infraestructuras ya presentes en la zona.

La actuación abarca una superficie total de 9.820 metros cuadrados y forma parte de un desarrollo urbanístico dividido en dos fases. En la primera, se prevé la construcción de un bloque con 52 viviendas, 110 plazas de aparcamiento, 430 metros cuadrados de locales comerciales, plazas para motos y trasteros.

En la segunda fase, se proyecta un segundo bloque con 104 viviendas, 200 plazas de aparcamiento y más locales comerciales. En total, el desarrollo incluirá 156 viviendas y 310 plazas de aparcamiento.

El presupuesto destinado a las obras de urbanización de los espacios libres y zonas verdes asciende a 811.454,18 euros.