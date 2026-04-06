Aprobada una modificación en el PDM de casi un millón de euros para reforzar inversiones y apoyo a clubes

Archivo - Jorge Pañeda, concejal de Deportes de Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta Rectora del Patronato Deportivo Municipal ha aprobado este martes una modificación presupuestaria que movilizará un total de 985.756 euros procedentes del remanente líquido de tesorería para reforzar tanto las inversiones en instalaciones deportivas como el funcionamiento ordinario y el apoyo al tejido deportivo local.

Esta modificación permitirá abordar actuaciones que no podían demorarse, con especial incidencia en la mejora y modernización de espacios deportivos, así como en el incremento de recursos destinados a clubes y escuelas deportivas, según una nota de prensa del Consistorio gijonés.

En el capítulo de inversiones, dotado con 469.000 euros, destacan actuaciones de mejora en instalaciones como la sustitución del césped artificial en los campos de fútbol de El Tragamón (fútbol 11) y La Braña Sur (fútbol 7), así como la renovación y ampliación de sistemas de iluminación en campos deportivos para rugby, fútbol americano y hockey, lo que permitirá un uso más equilibrado y evitar el desgaste derivado de la utilización intensiva en zonas concretas.

"Era una petición básica de los clubes, que llevaba años encima de la mesa sin resolverse", ha resaltado el concejal de Deportes, Jorge Pañeda. "Hoy damos una solución definitiva que mejora tanto el uso como la conservación de los campos", ha agregado el también presidente del PDM, que ha incidido en que se incluye la renovación en los aseos del Complejo Deportivo de La Calzada.

La modificación también contempla la implantación de nuevos sistemas de control de accesos mediante tornos en distintas instalaciones deportivas, avanzando en la modernización de la gestión y el uso de los equipamientos municipales.

De forma complementaria y fuera de esta modificación presupuestaria, se ejecutará con cargo a fondos financieramente sostenibles el módulo cubierto de atletismo de Las Mestas, a fin de mejorar este equipamiento deportivo.

En cuanto al apoyo al deporte base, se refuerza de manera significativa la partida de subvenciones deportivas, con una dotación adicional de 281.000 euros, que permitirá incrementar la financiación de las escuelas deportivas llegando para el curso 2026-27 a un total de 800.000 euros, la más alta de su historia.

Además, se incrementa la aportación municipal por unidad, que pasa de 1.600 a 2.000 euros, y se establece un primer pago anticipado del 40%, facilitando la liquidez de los clubes y entidades deportivas y garantizando la sostenibilidad del programa ante el aumento de costes.

Por otra parte, la modificación incluye partidas destinadas a gastos corrientes y de funcionamiento, como suministros energéticos, mantenimiento, transporte o material, con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo de la actividad deportiva en todas las instalaciones municipales.

El concejal de Deportes ha resaltado que "esta modificación presupuestaria permite dar respuesta a demandas concretas de clubes y usuarios, mejorar nuestras instalaciones y seguir fortaleciendo el deporte base, que es uno de los pilares del sistema deportivo de Gijón".

Pañeda ha destacado, además, que "seguimos avanzando en una gestión eficiente de los recursos disponibles, aprovechando el remanente para actuar allí donde más se necesita y mejorando tanto el servicio que se presta a la ciudadanía como las condiciones del tejido deportivo local".