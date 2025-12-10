Aprobada en el Pleno el cambio de uso del convento de las Siervas de Jesús para habilitar una escuela de 0 a 3

Pleno Municipal de Gijón - EUROPA PRESS

GIJÓN, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de Gijón ha aprobado este miércoles el cambio de uso solicitado por el Colegio Corazón de María (Codema) para el convento de las Siervas de Jesús, en El Bibio, que pasará del religioso al educativo.

A favor de este cambio, que busca la implantación de una escuela infantil de cero a tres años, han votado Foro, PP y el concejal no adscrito, mientras que lo han hecho en contra PSOE, IU y Podemos y Vox no ha votado al excusar su ausencia la portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, por su deber como diputada regional.

El concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, ha afirmado que no es preciso realizar un plan especial para autorizar este cambio de usos, a lo que ha aclarado que después se deberá tramitar un proyecto para la licencia de actividad como centro educativo y ver, por ejemplo, si necesita un aparcamiento.

Por contra, el concejal del PSOE Tino Vaquero cree que con este cambio se está pretendiendo, "de forma encubierta", dar luz verde a la implantación de un centro educativo del que no se sabe cuántos alumnos va a tener o cómo se va a compatibilizar con un centro FP.

A juicio del PSOE, debería exigirse, conjuntamente con la solicitud del cambio de uso, un plan especial o, por lo menos, pedir un proyecto a los promotores para ver qué quieren hacer. Con todo, ha recalcado que esta "curiosa prisa" por aprobar el cambio de uso les hace sospechar.

Por otro lado, se ha dado luz verde, por unanimidad, una modificación de créditos para gastos generales de las obras del PRTR del Colegio de Educación Especial de Castiello por importe de 740.000 euros.

DECLARACIÓN DE CÓRDOBA

También se ha aprobado una Declaración Institucional en la que da su apoyo a la Declaración de Córdoba: por las Ciudades Universalmente Accesibles, impulsada desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Fundación ACS y el Cermi.

Con base a ella, se hace un llamamiento a todas las ciudades, gobiernos, instituciones y ciudadanía a sumarse a esta visión compartida: "una sociedad inclusiva solo será posible en la medida en que nuestras ciudades sean universalmente accesibles, garantizando a todas las personas -sin excepción- el pleno disfrute de sus derechos, libertades y la igualdad de oportunidades".

En el texto de la Declaración, se remarca que la accesibilidad universal es la condición que deben cumplir los entornos urbanos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos y dispositivos para que todas las personas puedan utilizarlos y comprenderlos de la manera" más segura, cómoda y autónoma posible".

"Sin accesibilidad no hay igualdad, ni plena ciudadanía, ni ejercicio efectivo de los derechos humanos", se advierte en la citada Declaración.

En el Pleno, por otra parte, la Corporación gijonesa ha aprobado, por unanimidad de los grupos presentes, la actualización de las tarifas que han de regir el servicio de Auto-taxi para el ejercicio de 2026.