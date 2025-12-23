Aprobada en pleno la externalización de la gestión del agua

Pleno del Ayuntamiento de Siero - CUENTA DE YOUTUBE DEL AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Siero ha aprobado este lunes la determinación de la gestión indirecta mediante la forma de concesión de servicios como forma de gestión del servicio público de abastecimiento de agua potable y alcantarillado.

El PSOE, que gobierna en Siero ha votado a favor, al igual que Vox, sumando 15 votos (13 PSOE y 2 Vox). En contra han votado los grupos de PP (7), IU (1) y Podemos (1). La representante de vecinos por la Fresneda se ha abstenido.

Al alcalde de Siero, Ángel García, ha dicho que es necesaria la renovación de las infraestructuras, por unos 65 millones de euros, algo que no podría asumir actualmente el consistorio porque tendría que retirarlo de otras partidas. Ha dicho que el objetivo es el bienestar de todos los vecinos, voten a quien voten.

Como ejemplo del deterioro de las actuales infraestructuras ha puesto el depósito de Pola de Siero. Tiene capacidad para unas horas si no le llega agua de Cadasa, cuando el volumen tendría que ser para dos días. De hecho, ha revelado que hubo un día en el que se averió la llegada de Cadasa y generó un problema. Por ello, ha señalado la necesidad de afrontar esas mejoras ya.

Desde el PP, Juan Luis Berros, ha justificado su voto en contra señalando que se podría recurrir a otros modelos antes que la privatización. Ha acusado al equipo de gobierno de descuidar las infraestructuras, de deteriorar al servicio y luego presentarse como "salvador de la patria".