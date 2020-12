Aprobada en Pleno la integración del Botánico en Medio Ambiente, entre dudas de la oposición

GIJÓN, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno local del Ayuntamiento de Gijón ha logrado sacar adelante en un Pleno Extraordinario Municipal la salida del Jardín Botánico Atlántico de Divertia y su integración en el área municipal de Medio Ambiente.

Así se ha aprobado este martes, por mayoría simple, con los apoyos solo de los dos socios de Gobierno, PSOE e IU. Por parte del Gobierno local, la edil socialista Marina Pineda ha destacado que se devuelve así al Botánico su dimensión científica y medioambiental y deja de ser un elemento

"de recaudación".

El motivo no es económico, sino potenciar el valor medioambiental que tiene el Jardín junto a otro elementos medioambientales

y hacer una gestión integrada, según Pineda.

El concejal de Ciudadanos, Rubén Pérez Carcedo, por su lado, ha justificado la abstención al no tener muy claro los detalles del cambio de gestión. No obstante, ve correcto que vaya a quedar sometido a derecho público, y no a través de una sociedad pública mercantil.

También se acaba, según él, con la designación "a dedo" del director, ya que será un funcionario designado por concurso de méritos que también se ocupará de otros espacios como el Monte Deva. Asimismo, ha destacado que no habrá contrataciones adicionales. Para Pérez Carcedo, no obstante, debería haberse hecho un análisis previo detallado y marcar una hoja de ruta clara.

Por su lado, el portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador, ha expresado que el cambio de gestión les genera serias dudas

sobre el beneficio para Gijón.

Ha recalcado que hoy se cumplen 356 días desde que no hay equipo científico en el Botánico, a lo que se suma que la cafetería y tienda están cerradas y sin previsión clara de reabrir, a su parecer, al no fijarse las tarifas.

La portavoz de Podemos-Equo Xixón, Laura Tuero, ha apuntado en su caso que apoyan la disolución de Divertia en su programa electoral porque medía la cultura por criterios económicos. No obstante, cree que hay cuestiones por resolver, como es qué pasará con el personal o con posibles pérdidas.

En el caso del PP, su portavoz, Alberto López-Asenjo, ha incidido en que no ven beneficio en la integración del Botánico en Medio Ambiente, ya que el mismo argumento hubiera servido para la parte cultural de Divertia. A su parecer, hubiera sido mucho más deseable darle un enfoque más global.

El portavoz de Vox, Eladio de la Concha, ha mostrado su rechazo a la gestión directa del Botánico por el Ayuntamiento por qué no cree que esté explicado suficientemente los beneficios que pueda tener su integración en Medio Ambiente o las ventajas para los ciudadanos.

Para él, el Botánico se convirtió en un parque más de Gijón, "muy grande y descuidado". Tampoco tiene claro que haya informe de viabilidad financiera.

En el Pleno se ha aprobado también, con los votos a favor de PSOE, IU, Ciudadanos y Podemos-Equo y abstención de Foro, PP y Vox, el cambió de aportación a LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, que pasa a ser de 150.808 euros.

También se ha dado luz verde, en este caso por unanimidad, a la propuesta de encomienda de gestión al Ayuntamiento para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio en 2021.