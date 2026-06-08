Aprobadas cuatro nuevas zonas de vivienda tensionada en el concejo de Llanes

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OVIEDO 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha dado cuenta al Consejo de Gobierno de la declaración de las localidades de Po, Barro, Niembru y Nueva, en el concejo de Llanes, como zonas de mercado residencial tensionado.

De este modo se culmina la declaración de las primeras doce zonas tensionadas de Asturias. A las cuatro localidades llaniscas se suman las ya declaradas en Llanes y Posada; Arenas y Po, en Cabrales; los barrios gijoneses de Cimadevilla y La Arena, Luanco, en Gozón, y el barrio de La Magdalena, en Avilés.

Una vez completada esta primera fase, el Principado iniciará las labores de seguimiento y control de las medidas aprobadas, según había explicado ya hace días en comisión parlamentaria el consejero de Vivienda.

Estas declaraciones, con una duración inicial de tres años prorrogables, permitirán aplicar medidas previstas en la normativa para corregir disfunciones del mercado residencial, en especial, la contención de precios del alquiler, la movilización de vivienda vacía o infrautilizada y el refuerzo de iniciativas para favorecer el acceso a la vivienda habitual.