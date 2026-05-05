Aprobadas las Medallas de Asturias, incluida la del Real Oviedo con motivo de sus cien años de historia

Archivo - Varios jugadores del Real Oviedo durante la celebración del ascenso a Primera División - Xuan Cueto - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes las personas e instituciones que recibirán este año las Medallas de Asturias. Las máximas distinciones institucionales de la comunidad premian la historia centenaria del Real Oviedo, la inclusión de las personas con discapacidad, el periodismo con visión territorial y la música como vía de difusión y promoción de la cultura regional y de las lenguas propias. Será el próximo 8 de septiembre, con motivo del Día de Asturias, cuando se entreguen los reconocimientos.

El Real Oviedo celebra su centenario este año en primera división después de 24 temporadas. Según destacan desde el Gobierno asturiano, el ascenso del equipo ha logrado movilizar a la sociedad ovetense y ha fortalecido una afición azul que se extiende por toda la comunidad.

También se va a otorgar la Medalla a la Asociación Emburria, el tenor y gestor cultural Joaquín Pixán, el periodista Isidor Nicieza y al maestro Nacho Fonseca.

La Medalla de Asturias se reserva para premiar méritos verdaderamente singulares que concurren en personas o instituciones cuya importancia y trascendencia para los intereses generales de la comunidad les hagan acreedores del reconocimiento.

La Junta General aprobó en abril de 2022 la ley que unifica en una única categoría los dos tipos de medallas (oro y plata) que existían antes, al entender que los merecimientos para recibir este honor deben ser de gran relevancia en todos los casos.

Además, el Gobierno asturiano ha decidido conceder el título de hijos predilectos al empresario Juan Antonio Pérez Simón, Isidro Fernández Rozada, Mari Luz Cristobal Caudedo y José Sierra Fernández.

El título de hijos adoptivos recae este año en Paz Fernández Felgueroso, Saúl Craviotto, Maruja Torres, Yayoi Kawamura, Adolfo Rivas y Consuelo Martínez.La distinción de hijo adoptivo se reserva para quienes hayan destacado por sus servicios en beneficio de Asturias sin haber nacido en la comunidad.