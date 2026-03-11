Aprobadas en Pleno dos Declaraciones, por el Día de las Mujeres y el de Personas con Enfermedades Raras

El Pleno Municipal de Gijón guarda un minuto de silencio en memoria a las víctimas del 11-M. - EURROPA PRESS

GIJÓN, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Corporación gijonesa ha aprobado este miércoles, en el Pleno Municipal, dos Declaraciones Institucionales, una de ellas con motivo del Día Internacional de las Mujeres (8 de marzo) y otra por el Día Internacional de Personas con Enfermedades Raras (28 de febrero).

Así lo han hecho durante una sesión plenaria que arrancado con un minuto de silencio en memoria a las víctimas del 11-M, cuando se cumplen 22 años del atentado que causó en España 193 víctimas mortales y unos 2.000 heridos.

Con base a la primera Declaración Institucional, el Ayuntamiento de Gijón, junto con el Consejo de Asociaciones de Mujeres, ha querido prestar una atención específica a esta cuestión, conscientes de su creciente impacto en la percepción social de la igualdad.

"La difusión de informaciones falsas o distorsionadas no solo genera confusión y polarización, sino que también contribuye a cuestionar los avances consolidados que han sido fruto de décadas de esfuerzo colectivo", han advertido el Pleno.

En el documento, han alertado sobre que "la igualdad no es, por tanto, un logro irreversible". Han remarcado, unido a ello, que debe entenderse como una construcción institucional y social que requiere una atención constante, "ya que puede verse debilitada de forma gradual, incluso sin retrocesos aparentes, mediante pasos atrás que acaban comprometiendo seriamente los avances alcanzados", han incidido.

Por todo ello, el Pleno manifiesta su voluntad de reafirmar el compromiso con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como condenar todas las formas de violencia contra las mujeres y reforzar las medidas de prevención, atención y protección a las víctimas.

A esto suman promover iniciativas que favorezcan el empleo digno, la reducción de las desigualdades laborales y la corresponsabilidad en los cuidados; Integrar de forma transversal el principio de igualdad y no discriminación en las políticas públicas locales; Combatir la desinformación y los discursos que niegan o trivializan las desigualdades y la violencia contra las mujeres; y avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria requiere el compromiso permanente de las instituciones y de la ciudadanía.

"Solo mediante políticas públicas firmes y continuadas será posible garantizar el ejercicio pleno de los derechos y oportunidades para todas las mujeres", han remarcado.

ENFERMEDADES RARAS

Por otra parte, el Pleno, mediante a la segunda Declaración Institucional, manifiesta su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Enfermedades Raras, haciendo suyas las referidas reivindicaciones de las entidades que conforman la Federación Española de Enfermedades Raras.

De esta forma, se adhieren, asimismo, a la campaña 'Porque cada pERsona importa', para lograr una transformación social motivada por la sociedad y con el apoyo de las instituciones públicas.

Se pretende con ella, por un lado, impulsar la investigación y el conocimiento, para tener más información sobre el origen, evolución, tratamiento y pronóstico de las enfermedades raras, con el fin de diagnosticarlas antes, prevenir sus consecuencias, impulsar soluciones terapéuticas y mejorar su abordaje, tanto a nivel sanitario como social y familiar.

También se busca asegurar un acceso rápido y en condiciones de equidad a las pruebas de diagnóstico, para evitar el peregrinaje de las familias y minimizar el impacto psicosocial de la llegada de la enfermedad a la vida personal y familiar.

Un tercer punto es lograr el acceso en tiempo y condiciones de equidad a tratamientos y terapias, para que todas las personas puedan acceder a los medicamentos seguros y efectivos que existen junto a programas de atención temprana y rehabilitación.