Aprobado para 2026 el mayor presupuesto de la historia del Patronato Deportivo, más de 19,1 millones de euros

Archivo - El jinete Abdullah Alsharbatly compite en la disciplina de saltos en el hipódromo de Las Mestas, a 28 de agosto de 2022, en Gijón, Asturias, (España). - Jorge Peteiro - Europa Press - Archivo

Dentro de las inversiones, figura la remodelación integral de la pista de calentamiento hípica de Las Mestas

GIJÓN, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta Rectora del Patronato Deportivo Municipal de Gijón (PDM) ha aprobado este lunes su proyecto de presupuesto para el ejercicio 2026, que alcanzará los 19.146.000 euros, lo que supone un incremento del 3,88% respecto al año anterior (18.430.100 euros).

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, se trata del presupuesto más alto de la historia del organismo. Así lo ha destacado el concejal de Deportes y Educación y presidente del PDM, Jorge Pañeda, quien ha apuntado que "el compromiso del Ayuntamiento de Gijón con el deporte como un eje estratégico para la salud, la convivencia y el dinamismo de nuestra ciudad".

En este sentido, se ha señalado que el presupuesto permitirá atender tanto a la amplia oferta deportiva municipal como al mantenimiento y mejora de las instalaciones, garantizando la continuidad y calidad del servicio a la ciudadanía.

"Queremos que ningún gijonés ni gijonesa se quede sin oportunidades para practicar deporte, sea cual sea su edad, disciplina o nivel. Esa es la base de nuestro proyecto", ha resaltado Pañeda.

CURSOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Asimismo, durante 2026 se mantendrá la programación de los cursos deportivos anuales, con una alta participación ciudadana, y se incorporarán nuevas actividades adaptadas a las tendencias actuales.

Por otro lado, se ha remarcado que Gijón continuará siendo sede de pruebas de alto nivel, como el Concurso Hípico Internacional y la Media Maratón Villa de Gijón, que ya ha batido récords de inscripción.

A ello se suman nuevas competiciones como la travesía Oceanman, el regreso del Premier Padel en el Palacio de Deportes de La Guía y la Copa de la Reina de Hockey Patines, donde el Telecable HC peleará por el título en casa.

El Patronato, además, mantendrá las diez líneas de subvenciones para clubes y entidades, incluida la dedicada al deporte en edad escolar incorporada el año pasado, dotada con 150.000 euros, además de actualizar al alza los convenios de colaboración con clubes de alto nivel.

"Invertimos en nuestro deporte base porque son el futuro, no solo en lo deportivo, sino también en valores y cohesión social", ha apuntado el edil.

INVERSIONES EN INSTALACIONES

Entre las actuaciones más destacadas en inversiones, figura la remodelación integral de la pista de calentamiento hípica de Las Mestas, pendiente de modernización desde hace más de medio siglo.

Según el PDM, estas inversiones se sumarán a mejoras clave en diversas instalaciones, como la renovación de gimnasios y equipamientos, la nueva cubierta del pabellón de La Tejerona, el cambio de césped en varios campos de fútbol y la sustitución de la depuradora de la piscina de Moreda, que se acometerán, por un lado, vía modificación presupuestaria en el próximo pleno del 8 de octubre y, por otro, vía remanentes del PDM.

Pañeda ha recordado que "con las actuaciones en La Tejerona quedarían finalizadas las mejoras en todas las cubiertas de los pabellones y piscinas en menos de tres años, que era uno de nuestros compromisos al inicio del mandato para revertir el abandono de las mismas por el anterior gobierno socialista".