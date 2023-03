Aprobado el precio público para la utilización del nuevo servicio de bicicletas eléctricas

Se ha dado luz verde al convenio para la prestación del transporte público colectivo regular interurbano



GIJÓN, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de Gijón ha dado luz verde este martes al proyecto que fija el precio público para el uso del nuevo servicio de bicicletas eléctricas y la ordenanza municipal reguladora del citado precio, que se elevará para su aprobación por el Pleno previo dictamen de la Comisión de Hacienda.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, se proponen cuatro tipos de tarifa por uso: las correspondientes a un abono ordinario anual, un abono social anual, un abono ordinario mensual y pago por uso ocasional.

De esta forma, las personas abonadas pagarán una cuota anual o mensual que les dará derecho a una tarifa por uso de carácter reducido, 0,10 euros la primera media hora, frente a los ocasionales, que deben abonar una cuantía de 1 euro por el desbloqueo de la bicicleta y una tarifa de 0,50 euros la primera media hora.

En el caso de los abonados sociales, estos dispondrán de uso gratuito para trayectos inferiores a media hora, con una cuota anual de 20 euros.

El objetivo de este nuevo servicio, según el Ayuntamiento, es fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte urbano accesible, sostenible y complementario al servicio convencional de transporte urbano de autobús.

Está orientado a cubrir pequeños trayectos diarios que se hacen dentro del municipio, dentro de un horario amplio, normalmente prestado de 6.00 a 24.00 horas, los 365 días del año. De ahí que está pensado para que las bicicletas sean utilizadas en alta rotación. Estas estarán dispuestas en estaciones o puntos de préstamo repartidos por toda la trama urbana.

En otro orden de asuntos, se ha aprobado el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el Consorcio de Transportes de Asturias para la prestación de transporte público colectivo regular de viajeros de carácter interurbano durante el presente año, y autorizar y disponer un gasto máximo de 258.475,03 euros.

La finalidad de este convenio es regular los servicios que permiten ofertar un servicio de transporte a la zona rural con rutas complementarias a las que presta Emtusa con su servicio urbano de transporte.

LAUREDAL

Asimismo, se ha iniciado el expediente para la concesión administrativa de la edificación y explotación de edificio hostelero en el parque del Lauredal, por el plazo de 20 años y un canon anual, al alza, de 6.000 euros, mediante procedimiento abierto.

Cuenta con una superficie de 190 metros cuadrados para la edificación y 170 metros cuadrados para la instalación de terraza. La edificación destinada a hostelería podrá tener una superficie construida máxima de 190 metros cuadrados en una sola planta.

El concesionario tendrá que ejecutar las obras e instalaciones que sea necesario realizar, así como equipar el local para su puesta en funcionamiento.

Asumirá igualmente las obras de mantenimiento y conservación durante el plazo en que esté vigente la concesión. La licencia de obras y la licencia de actividad deberá ser solicitada dos meses desde la formalización de la concesión en documento administrativo y las obras y puesta en marcha de la explotación deberá hacerse en un plazo de 5 meses desde la fecha de concesión de la licencia.

La edificación podrá ser prefabricada, accesible desde la fachada suroeste a la cota de la terraza, con aseos adaptados. Al tratarse de una zona verde, los materiales a emplear en el exterior del edificio serán acordes con el entorno, empleando colores que no sean vivos y materiales pétreos que no imiten mampostería, maderas o morteros en colores no estridentes.

Las mesas y demás elementos de la terraza se dispondrán de acuerdo a la ordenanza municipal de terrazas y de acuerdo a la correspondiente autorización municipal. Al tratarse de una zona verde, serán de aplicación las condiciones aplicables a las Zonas de Interés Estético (ZIE) a las que hacen referencia los artículos 26, 28 y 32 de la citada ordenanza.

Por otro lado, se ha aprobado la Convocatoria y Bases Específicas reguladoras de las ayudas a la Ampliación de Mercados Gijón Impulsa y ha autorizado el gasto para el ejercicio 2023 por importe de 50.000 euros.

El objetivo es promover actuaciones, por parte de empresas del municipio de Gijón que tengan una plantilla no superior a 50 empleados y una cifra de negocios anual no superior a dos millones de euros, dirigidas a la apertura de nuevos mercados o a la mejora de la comercialización de sus productos o servicios, participando como expositores con stand propio o como visitantes, en ferias comerciales, congresos u otros encuentros/eventos especializados.

Las ferias comerciales, congresos u otros encuentros/eventos especializados con carácter internacional para los que se solicite ayuda deberán haber sido desarrolladas entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023.