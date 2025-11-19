Aprobado el presupuesto de Fundación Oso de Asturias, de 570.000 euros

OVIEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Oso de Asturias (FOA), presidida por Nicanor Fernández y cuyo vicepresidente es el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos Lindez, ha celebrado la reunión ordinaria de su Patronato, en la que se ha aprobado el presupuesto y el plan de actuación para el ejercicio 2026, además de realizar un balance de las actividades desarrolladas en los últimos meses.

El presupuesto acordado para el próximo año asciende a 570.126 euros, destinado a reforzar las principales líneas estratégicas de la Fundación -educación ambiental, gestión de los cercados oseros y el trabajo de campo e investigación para la conservación del oso pardo cantábrico-.

La Fundación prevé en 2026 superar los 7.000 participantes en las diversas actividades educativas que desarrolla a lo largo del año, consolidándose como un referente en la sensibilización y divulgación de la conservación del oso pardo y su hábitat.

Además, si se contabilizan todas las iniciativas en las que la fundación mantiene contacto directo con personas interesadas en la problemática medioambiental a través de sus distintos programas -paseos didácticos, informadores medioambientales, visitas a la Casa del Oso-, el número sobrepasa las 17.000.

Uno de los ejes de actuación para el próximo ejercicio será la mejora de las instalaciones de los cercados oseros, actuaciones que se llevarán a cabo en colaboración con el Gobierno del Principado de Asturias, con el objetivo de optimizar las condiciones necesarias para la rehabilitación de osos con problemas y garantizar su bienestar.

El patronato aprobó, asimismo, iniciar los preparativos para la celebración, en el primer trimestre del próximo año, de un simposio nacional con participación de especialistas y diversidad de agentes concernidos, sobre la problemática de la conservación de la especie bajo la nueva situación derivada tanto de las modificaciones habidas en las condiciones, usos y costumbres de las comarcas oseras y la incidencia de la especie en la economía rural, así como del crecimiento sostenido en las últimas décadas del número de ejemplares.

En lo que respecta a proyectos de investigación, la Fundación continuará impulsando el relativo al riesgo de intrusión en la AP-66 en colaboración con Aucalsa y el Proyecto Digioso (Digitalización, interoperabilidad y cooperación para la conservación del oso pardo).