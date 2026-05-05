Reunión del Consejo de Gobierno - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha aprobado el Proyecto de Ley de Participación Institucional del Principado de Asturias, una norma que dota por primera vez de un marco legal estable a la intervención de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en el diseño y seguimiento de las políticas públicas, según ha informado el portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez, tras la reunión.

Esta iniciativa legal establece con claridad los derechos y deberes de las organizaciones participantes, los ámbitos de aplicación y los principios que deben regir la participación institucional, garantizando transparencia, seguridad jurídica y estabilidad, han subrayado desde el Ejecutivo.

Según han explicado desde el Principado, la concertación económica y social, renovada desde hace décadas, permite afrontar los retos de Asturias desde el consenso, en una apuesta conjunta por los servicios públicos de calidad y una economía competitiva y generadora de actividad y empleo.

La nueva norma ofrecerá un marco legal que ayudará a garantizar la participación institucional y asegurar su continuidad. De este modo, el Principado sigue la senda de otras comunidades que ya han regulado estas prácticas a través de una ley.

BECAS

Por otro lado, el Ejecutivo ha decidido conceder una subvención de 180.000 euros a la Fundación Universidad de Oviedo (FUO) para financiar prácticas formativas de alumnado recién graduado en empresas vinculadas con las instituciones europeas. El Principado prevé que en los próximos tres años puedan beneficiarse de esta iniciativa 12 personas tituladas en la institución académica.

La Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos aporta los fondos para este programa, que ayuda a difundir el conocimiento de las instituciones comunitarias y refuerza la posición de Asturias en Bruselas. El año pasado, dos jóvenes recibieron becas para desarrollar su labor en otras tantas consultorías con sede en la capital belga.