Aprobado el proyecto de saneamiento de San Miguel de la Barreda por 390.408 euros

OVIEDO 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local de Siero ha aprobado el proyecto de saneamiento de la zona sureste de la parroquia de San Miguel de la Barreda, una actuación con un presupuesto base de licitación de 390.408 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de cuatro meses, según han anunciado el alcalde, Ángel García 'Cepi', y el concejal de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, Manuel Pergentino Martínez.

El proyecto permitirá ampliar y mejorar la red de saneamiento y dará servicio a unas 15 viviendas que actualmente carecen de este servicio y evacuan sus aguas residuales mediante fosas sépticas, pozos negros o, en algunos casos, directamente al terreno. Además, permitirá mejorar el servicio de varias viviendas que ya disponen de red, pero cuya infraestructura presenta un estado deficiente debido a su antigüedad.

Las aguas residuales se recogerán y conducirán por gravedad hasta el colector existente en la zona industrial del polígono de Bobes. La actuación contempla la instalación de 1.348,24 metros de colectores de PVC de 315 milímetros de diámetro, distribuidos en un colector principal, tres ramales y dos subramales.

La nueva red dará servicio, entre otras, a viviendas situadas en el Camino de Los Llanos y el Camino de Argüelles. También se ejecutarán 37 pozos de registro y diez ramales de acometida hasta el margen de los caminos.

Las obras incluirán la reposición de los caminos afectados y actuaciones en la red municipal de abastecimiento de agua. En concreto, se renovarán 215 metros de una antigua conducción de PVC y se modificará otro tramo de unos 100 metros en las inmediaciones de la glorieta de la antigua AS-17.

El alcalde ha señalado que el proyecto permitirá atender a viviendas que actualmente no disponen de saneamiento, además de abarcar parcelas edificables y un ámbito de futuro desarrollo. García ha indicado que ahora se iniciará la tramitación de las expropiaciones y que la intención municipal es dotar la actuación en el presupuesto de 2027 para que pueda ejecutarse y quedar completada el próximo año.

El regidor ha explicado que se trata de una actuación pendiente porque hasta ahora no existía un punto al que conducir el saneamiento, una situación que se ha resuelto con la posibilidad de conexión a la red del polígono de Bobes.

El proyecto forma parte de las actuaciones que el Ayuntamiento de Siero viene desarrollando en materia de saneamiento desde 2015. Con las obras previstas para este ejercicio, la inversión acumulada alcanzará los 33,48 millones de euros en el conjunto del concejo, con actuaciones que permitirán dar servicio a 9.681 vecinos y 255 empresas.

Solo durante este año se acometerán obras de ampliación de la red de saneamiento por valor de 5,73 millones de euros, distribuidas entre seis actuaciones: Berrón Oeste, Ordoño y La Belga, Ferrera Fase II, Limanes Fase II, Trespando y Areñes. El proyecto de Ordoño y La Belga ya está en ejecución y el resto se encuentra en las últimas fases de tramitación previas al inicio de las obras.