Aprobados en el Consejo de Divertia los pliegos de contratación del escenario en el parque Hermanos Castro

GIJÓN, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración Extraordinario de Divertia Gijón ha aprobado este lunes los dos pliegos de condiciones para los conciertos que se van a celebrar en el Parque Hermanos Castro.

En este caso, han salido adelante pese a la abstención de PSOE y Vox y el voto en contra de IU, mientras que Podemos no ha estado presente en la reunión.

El primer pliego, por importe de 157.000 euros, corresponde al servicio de instalaciones eléctricas, personal técnico y suministro energético.

En cuanto al segundo pliego, por importe de 168.000 euros, se ocupa del montaje y desmontaje de escenario y otras plataformas en el mismo recinto. Con respecto a estos pliegos, se trata de una novedad a años anteriores.

El presidente de Divertia, Óliver Suárez, había justificado, antes de la reunión, que en esta ocasión será la sociedad municipal quien asuma la producción de los conciertos en el parque Hermanos Castro, de forma que los eventos privados también se beneficien de ello pero, a cambio, no recibirán patrocinios económicos.

Suárez había destacado que este modelo les permitía "contar con una mayor oferta, desestacionalizar arrancando a lo largo del mes de junio y retomar la labor de Divertia como productora de conciertos abandonada en los últimos años".

La programación arrancará el próximo 6 de junio, con el concierto de Orozco y acabará, inicialmente, con Love The 90's y I Love Reggaeton, el 31 de julio y el 1 de agosto, eventos, estos últimos, en los que Divertia colabora.

También el presidente de Divertia había incidido en que Divertia va a tener un ingreso de un importe por el suministro de producción y montaje, que está pendiente de valorar con función a los pliegos y a la adjudicación final.