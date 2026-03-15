Apuñalan al conductor de un autobús búho que cubría la línea Langreo-Oviedo

OVIEDO, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un autobús que cubría la línea de búho entre Langreo y Oviedo ha sido apuñalado la noche de este sábado en el primer horario del servicio, que partía de Sama de Langreo a las 23.30 horas.

Este servicio se presta por la empresa Transportes Zapico SL, entidad que ha informado este domingo del grave suceso. En una publicación en sus redes sociales recogida por Europa Press, indican que ante la "grave agresión" sufrida por uno de los trabajadores, se tomó la decisión de suspender durante la madrugada el servicio.

"La integridad de nuestros trabajadores es una absoluta prioridad", han dicho, deseando la "pronta recuperación" del conductor herido.

La Delegación del Gobierno en Asturias ha informado a Europa Press de que la Policía Nacional está realizando las investigaciones pertinentes para detener al autor, e indica que la víctima está ingresada en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, "fuera de peligro".