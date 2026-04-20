ArcelorMittal avanza a los sindicatos que quiere tener implantado el proyecto Zenith a finales de año

Archivo - Planta de Veriña de ArcelorMittal, en Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha advertido este lunes de que ArcelorMittal sigue sin trasladarles datos suficientes para evaluar el impacto real del proyecto de deslocalización de funciones Zenith, si bien la empresa ha avanzado que a finales de este año debe estar implantado.

Así lo han indicado después de la reunión mantenida en este día entre la multinacional y la parte social de la empresa para abordar el citado proyecto.

A este respecto, CCOO, a través de una nota de prensa, se ha quejado de que la Dirección no ha facilitado detalles del impacto por centros o funciones ni tampoco calendarios de aplicación o medidas sociales de acompañamiento.

En este sentido, la organización sindical ha apuntado que lo que la empresa les ha adelantado es que se implementará a través de recolocaciones o reasignaciones, intentando evitar medidas traumáticas, valorando la posibilidad de vincular el tratamiento de excedentes a la salida del personal de mayor edad.

Para CCOO, esto impide valorar las consecuencias reales del proyecto y limita la capacidad de defensa de la plantilla. A esto han sumado algunos puntos que han tildado de "preocupantes".

Se han referido, en este caso, a que las áreas afectadas serían Compras, Finanzas, TI (Informática), Recursos Humanos y Cadena de Suministro, que implicaría algo más de 50 puestos totales a amortizar (casi un 19% de la plantilla total de estas áreas).

CCOO ha llamado la atención sobre que se prevé una afectación importante también en el personal de las empresas auxiliares de TI (Informática).

Dicho esto, han incidido en que no puede todavía determinarse el número exacto de puestos afectados en cada centro. Eso sí, han dado por hecho que existe un riesgo "real" de pérdida de empleo, al tiempo que han señalado que la empresa está externalizando funciones esenciales, "debilitando las capacidades locales", han recriminado a la multinacional. También han señalado que la Dirección no ha presentado planes de protección social concretos.

Desde la representación sindical, se ha instado a la definición de un proceso general estándar para todas las plantas, que defina todas las posibilidades que se puedan aplicar en el proceso.

También reclaman medidas de protección del empleo, formación, recolocación y mantenimiento de competencias en cada centro. A esto ha sumado que coordinan la acción a nivel europeo a través del Comité de Empresa Europeo (CEE) para dar una respuesta "unitaria y firme".

Con todo, desde la Sección Sindical Intercentros de CCOO en ArcelorMittal han expresado su "más firme rechazo a este proceso de deslocalización, carente de la más mínima justificación operativa o económica, más allá del mero ahorro que supone el traslado de unas funciones que son trascendentales para el desarrollo de nuestra actividad a un país dónde las más elementales condiciones salariales y laborales brillan por su ausencia", han remarcado.